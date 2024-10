Pojďme konečně osekat městské obvody, opakují politici. Ukazuje to i analýza

Univerzita Pardubice zpracovala pro magistrát analýzu toho, jak ve městě funguje samospráva. A pro politiky to není veselé čtení.

Podle materiálu je obvodů moc, jsou nelogicky členěné, špatně spolupracují s magistrátem, není jasný systém jejich financování a také zbytečně „sedí“ na penězích.

„Lidé z univerzity například nebyli schopni dešifrovat, na základě jakých dat a parametrů dělíme výnosy z daní pro jednotlivé městské obvody. Postavili před nás řadu otázek, na které budeme muset odpovědět. Nebylo to příjemné počtení. Je zjevné, že máme drahou a málo efektivní samosprávu. Analýza nám vlastně odhalila, že tady máme pěkný bordel,“ řekl bývalý náměstek primátora a dnes opoziční zastupitel za ODS Petr Kvaš.

Toho navíc nadzvedlo, že z osmi oslovených městských částí odpověděly na dotazy akademiků pouze tři. „To by se v soukromém sektoru těžko mohlo stát. Že by koncern inicioval nějaký dotazník a jeho dceřiné firmy by se na něj vykašlaly,“ řekl Kvaš k materiálu, který platil pardubický magistrát.

Ostatní politici nebyli tak ostří, ale i oni jsou ze závěrů analýzy zaskočeni. Byť její výsledek se dal očekávat. Hlavně na to, že město o velikosti Pardubic nepotřebuje osm obvodů, poukazuje už několikátá generace zastupitelů. „Zrušení městských obvodů by vedlo k výrazným úsporám a zjednodušení správy. Městské obvody jsou nákladné a jejich provoz neefektivní,“ uvedl Ondřej Müller, zastupitel za TOP 09.

Známý argument: v Hradci Králové obvody nemají a žijí

A hned sahá už k zavedeným argumentům. Ten první říká, že stejně veliký Hradec Králové malé radnice nemá, a celkem obstojně funguje i tak. Druhý pak poukazuje na to, že by daňový poplatník bez obvodů notně ušetřil. Podle Müllera 60 milionů korun za rok. „Je načase se zamyslet nad tím, jak zjednodušit fungování města. Obvody spravují jen malé množství agend, přitom zřizují celou řadu dalších orgánů, zaměstnávají úředníky a financují 153 zastupitelů, což představuje dvojnásobné výdaje na jednoho obyvatele oproti Hradci,“ uvedl Müller.

Jenže většina příčetných politiků mu ihned odpoví celkem jasně, že z toho nic nebude. „Není síla, která by obvody zrušila. To prostě nejde,“ shodují se Petr Kvaš z ODS i primátor Jan Nadrchal z ANO.

Důvod absence vypínače na přebujelý aparát? Pořád stejný – strany díky pašalíkům mají pěkná místa pro své členy. Na této snadné rovnici si vylámali zuby už někdejší primátoři města Jaroslav Deml a Štěpánka Fraňková. Oba chtěli obvody ořezat, ale hrubě neuspěli.

Nicméně se zdá, že by na jeden obvod mohlo dojít. Logicky na ten nejmenší. Hostovice – obvod číslo 8 evidentně leží v žaludku celé politické reprezentaci. „Nevím, jestli je úplně efektivní, aby Hostovice, které mají 250 obyvatel, měli svého starostu s měsíčním platem 55 tisíc korun,“ uvedl primátor Nadrchal.

Terč na obec na jihu Pardubic malují i opoziční politici. I těm se zdá, osmý obvod jako nejvíce postradatelný. „Například výdaje na administrativu a správu úřadů u jednoho obyvatele v obvodu VIII dosahují podle zveřejněné studie těžko uvěřitelných 4 279 korun ročně, což je daleko nad průměrem ostatních obvodů,“ řekl Müller.

„Hostovice by měly jít pod městský obvod číslo 4, ostatně tak to bylo od začátku naplánováno,“ doplnil zastupitel za ODS Jan Mazuch.

Návrh na rušení obvodů politici nepustili do programu

První hmatatelný dopad analýzy byl k vidění na posledním jednání zastupitelstva Pardubic. Zastupitel za Naše Pardubice Filip Sedlák navrhl zrušení městských obvodů. Neuspěl. Bod neprošel ani do programu jednání. „Analýza zcela jasně a bez pochyb říká, že obvodní zřízení v našem městě stojí zbytečně desítky milionů ročně a nepřináší to v podstatě nic,“ uvedl Sedlák, který ještě požadoval snížení počtu zastupitelů města z 39 na 25.

Takto „překotné a drsné“ změny nejsou na pořadu dne. Nicméně se zdá, že i samotné vedení města považuje situaci v samosprávě města za neudržitelnou a chtělo by do zajetých kolejí sáhnout.

„Například nevidím jako smysluplné, aby na obvodech byl dál výkon státní správy, když tam stavební úřady už nejsou. Určitě se také musíme podívat na počet obvodů a jejich vymezení. Na mnoha místech dnešní hranice nedávají žádný smysl. V neposlední řadě chystáme změny i u nás na magistrátu, které by měly vést k větší efektivitě. Pevně věřím, že první novinky budou fungovat už příští rok,“ dodal primátor Nadrchal.

A je tady ještě jedna věc, která politiky z velké radnice hněte. Peníze. Zatímco oni si musejí na každý větší projekt půjčovat, starostové malých radnic sedí na stamilionech, které mají na účtech. „V posledních třech letech došlo ke skokovému nárůstu neefektivně umrtvených financí ve stovkách milionů korun na bankovních účtech městských obvodů,“ uvedl Karel Haas, zastupitel a poslanec za ODS.

Podle analýzy jde o zhruba 390 milionů. A jako bonus akademici poslali informaci, že kvůli vysoké inflaci v posledních letech daňoví poplatníci reálně přišli o 60 milionů. „I tohle musí být téma. Mohli bychom si peníze od obvodů třeba půjčovat. Tohle není ekonomicky zdravý model,“ doplnil Nadrchal.

Zástupci obvodů však situaci vidí zcela jinak. „Pozornost by se měla upřít hlavně na magistrát, aby se vylepšilo jeho fungování. Obvody spoří peníze na investice, protože podle pravidel města si nemohou brát úvěry,“ řekl ČTK třeba starosta obvodu číslo 6 Petr Králíček.