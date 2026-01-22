Strážníci vezli opilého na záchytku, nakonec pomáhali s převozem do nemocnice

Pardubičtí strážníci nejprve mysleli, že vyrážejí řešit celkem běžnou dopravní nehodu. Nakonec z toho ale byla téměř záchranná akce. Z havarovaného vozu převáželi do nemocnice pacienta v bolestech.
Řidič přehlédl ostrůvek, když spěchal do nemocnice se synem v bolestech. (21. ledna 2026) | foto: MP Pardubice

Během uplynulého víkendu pardubičtí strážníci zrovna převáželi na záchytku jednoho opilce, když si v ulici Štrossova všimli auta, které narazilo do ostrůvku na přechodu.

„Jeho řidič uvedl, že ho oslnilo sluníčko a ostrůvek neviděl. Zároveň ale řešil problém, protože zrovna vezl do nemocnice dospělého syna v bolestech,“ popsal mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.

Hlídka skutečně na zadním sedadle auta viděla strádajícího potomka, kterého následně do nemocnice sama dopravila. „Strážníci syna šetrně usadili do služebního vozu a urychleně dokončili jeho převoz,“ řekl Sejkora.

Otce s havarovaným vozem nechali na místě, kam po chvíli dorazila přivolaná policejní hlídka. „Strážníci se později vrátili s informací, že syn je již v péči lékařů a dokončili potřebné úkony k dopravní nehodě,“ dodal Sejkora.

