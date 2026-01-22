Během uplynulého víkendu pardubičtí strážníci zrovna převáželi na záchytku jednoho opilce, když si v ulici Štrossova všimli auta, které narazilo do ostrůvku na přechodu.
„Jeho řidič uvedl, že ho oslnilo sluníčko a ostrůvek neviděl. Zároveň ale řešil problém, protože zrovna vezl do nemocnice dospělého syna v bolestech,“ popsal mluvčí pardubické městské policie Jiří Sejkora.
Hlídka skutečně na zadním sedadle auta viděla strádajícího potomka, kterého následně do nemocnice sama dopravila. „Strážníci syna šetrně usadili do služebního vozu a urychleně dokončili jeho převoz,“ řekl Sejkora.
Otce s havarovaným vozem nechali na místě, kam po chvíli dorazila přivolaná policejní hlídka. „Strážníci se později vrátili s informací, že syn je již v péči lékařů a dokončili potřebné úkony k dopravní nehodě,“ dodal Sejkora.