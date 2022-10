Pardubičtí radní si dali úkol, chtějí proměnit kasárna v moderní čtvrť

O Dynamo Pardubice se stará primárně Petr Dědek. Letní stadion bude za tři měsíce dostavený. Automatické mlýny se rychle mění v galerii a polytechnické dílny. Také nový autobusový terminál nedaleko nádraží už vlastně stojí. Oprava koupaliště Cihelna je už schválená několik měsíců.

Dá se proto říct, že v začínajícím volebním období pardubické radní žádné větší projekty nečekají. Jednak nejsou připravené a také na ně nebudou peníze. I proto se možná politici z hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice nebáli jít do koalice, která má většinu jediného hlasu. Hlasování na sílu o něčem zásadním totiž příliš často potřebovat nebudou.

Ovšem s jednou výjimkou. A tou je dlouho plánovaná přestavba bývalých kasáren na pomezí Skřivánku a Višňovky. Tam by v dohledné době totiž měla vyrůst nová čtvrť s potřebným zázemím.

„Chceme vybrat developera, který nám pomůže čtvrť proměnit, aby tam vznikla bytová zástavba, aby tam byly obchody, zdravotní středisko nebo aspoň ordinace lékařů, část území chceme zachovat pro potřeby města pro případné sociální služby, v části území je už schválená základní škola,“ řekl v pondělí nově zvolený primátor Jan Nadrchal z ANO.

Město si zadalo zpracování analýzy, jak by se desetihektarová lokalita měla vyvíjet. Jedním z témat je bytová výstavba, podle zastupitelských klubů by tam měly být také cenově dostupné byty. Analýza navrhne nejvhodnější model.

Místo by mělo být i pro cenově dostupné byty

„Existuje víc variant, Brno, Jihlava staví družstevní byty. Budeme se poohlížet po modelech spolupráce. Město také může nabídnout developerovi pozemky pro výstavbu bytů s podmínkou, že část bytů bude v režimu cenově dostupného bydlení,“ řekl pro ČTK náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Kasárna T. G. Masaryka patří městu od roku 2014. Už v minulosti radnice zvažovala, jak území využít. Jednu třetinu areálu zabere základní škola nejméně pro 540 žáků, bude u přilehlého parku. Město na ni začne dělat projektovou dokumentaci. „Pokud půjde vše dobře, mohli bychom ji stavět už v roce 2024,“ doplnil Nadrchal.

V části u ulice S. K. Neumanna bude stát stavět nový úřad práce, což je také přibližně třetina prostoru bývalých kasáren.

„Je předběžně navržený průchod územím od parku směrem k S. K. Neumanna, komunikace se stromořadím. Určitě nám jde o to, aby to bylo kvalitní urbanisticko-architektonické řešení. V zadání se promítnou výškové limity, aby to byla monogenní lokalita,“ řekl Rychtecký.

Podle Nadrchala by město mělo částečně použít model jako při přestavbě areálu bývalé továrny Tesla nedaleko pardubické krajské nemocnice. I tam s výběrem developera totiž pomáhala soukromá firma.

„V první fázi dostaneme analýzu a návrh přípravy veřejné soutěže. Na jejím základě vybereme partnera, který bude mít na starosti architektonickou studii. Bude klíčová pro všechny partnery, kteří do území vstoupí se svým projektem, budou se držet podmínek nastavených městem,“ dodal Nadrchal.