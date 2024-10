Koncert Kabátů hrozí dopravním kolapsem. Přijeďte v předstihu, varují strážníci

Na pardubický koncert, který začne ve 20 hodin v Enteria areně, zbývá v síti Ticketportal posledních pár vstupenek. Dá se tak očekávat, že na rockový nářez zamíří více než 10 tisíc diváků.

„Předpokládáme, že řada z nich přijede autem. Připomínáme v této souvislosti řidičům, že centrum města není nafukovací a všichni se sem s autem nevejdete,“ upozornil na možný dopravní kolaps mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Problémy se dají čekat zejména v okolí arény, neboť v rekonstrukci je most Pavla Wonky, na kterém jsou místo čtyř pruhů otevřené pouze dva, a to každý pro jeden směr. Uzavřen je tak například výjezd z parkoviště na nábřeží Václava Havla. Nepřístupné je kvůli výstavbě nového parkovacího domu parkoviště přímo u arény.

Návštěvníci koncertu by tak na akci měli vyrazit s dostatečným časovým předstihem. „Zejména návštěvníky, kteří přijedou do Pardubic z jiných lokalit, žádáme o trpělivost, a pokud je to jen trochu možné, aby nezajížděli automobilem až do centra města,“ nabádá mluvčí strážníků.

Posílené hlídky strážníků se zaměří zejména na správné parkování v zónách placeného stání v centru města, kde se za parkovné platí až do 22 hodin.

Kromě parkovacích domů na Sukově třídě a v ulici Karla IV. je nejjistější kapacitní záchytné parkoviště v bývalých kasárnách T. G. Masaryka, od kterého se dá k aréně pohodlně dostat MHD. K parkování lze využít i parkovací plochy u Automatických mlýnů nebo třídu 17. listopadu.

Kapela Kabát během koncertní šňůry Po čertech velký turné 2024 už odehrála patnáct koncertů v Česku i na Slovensku. Kromě Pardubic zahrají na východě Čech ve čtvrtek také v Hradci Králové.

„Snažíme se s kapelou stále posouvat technické vymoženosti koncertu a nejinak tomu bude i na tomto turné. Kromě již zavedeného standardu špičkových pyroefektů se na scéně objeví v Česku zatím nikým nepoužité hydraulické a motorizované prvky jak ve vertikální, tak v horizontální rovině, které dokážou rozhýbat a proměnit celou scénu,“ slibuje management kapely a dodává, že jeviště bude stát opět uprostřed hlediště. Jinými slovy fanoušci uvidí Josefa Vojtka a spol. ze všech stran.