Mezi Hradcem a Pardubicemi funguje ETCS, výrazné zrychlení dopravy však nepřinese

Trať, na které se ve Stéblové u Pardubic stalo před 65 lety největší železniční neštěstí v dějinách země, nyní patří k nejbezpečnějším v zemi. Začal na ní fungovat evropský zabezpečovač ETCS. Jeho instalace stála 194 milionů korun bez daně. Správa železnic v úterý slavnostně ukončila stavbu.

Nic podobného tragédii, při níž zahynulo ve Stéblové 118 lidí, by se na dvoukolejce už nemělo stát.

„Kdyby náhodou jely dva vlaky po jedné koleji, systém je automaticky zastaví, nemůže dojít ke srážce,“ uvedl ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl.

Zatím ale bude podle něj zabezpečovač ETCS fungovat v takzvaném smíšeném provozu. Na rozdíl od koridoru, na který mohou jen soupravy vybavené touto technologií, mezi Hradcem a Pardubicemi budou jezdit některé vlaky, které jí nedisponují.

„Až v roce 2028 bychom ETCS zavedli do takzvaného výhradního provozu, to znamená, že by na této trati mohly jezdit pouze jednotky vybavené tímto systémem,“ řekl Hofhanzl.

Spuštění provozu zabezpečovače předcházela loňská instalace komunikačního systému GSM-R za 243 milionů korun bez DPH.

Nový systém ETCS funguje od letošního ledna zejména na páteřních linkách na východ od Prahy, umí automaticky zastavit vlak i bez součinnosti strojvedoucího, denně sleduje na 1 600 vlaků.

Statistiky bezpečnosti provozu dokládají, že počet nebezpečných incidentů na těchto tratích klesl. Březnové výpadky ETCS Hofhanzl označil za „dětské nemoci“, které při zavádění tohoto systému řešili všude ve světě.

ETCS zajistí bezpečnost od května

Instalace evropského zabezpečovače umožní od května jet vlakovým soupravám mezi Pardubicemi a Hradcem Králové až 160 kilometrů v hodině. Podle Správy železnic by to mělo znamenat úsporu v jednotkách minut. Ve skutečnosti se mnoho nezmění. Dvacet kilometrů mezi Rosicemi nad Labem a Hradcem Králové nyní soupravy urazí za patnáct minut.

Podle odhadů Správy železnic maximální rychlostí mohou jet jen na polovině trati. Většina Regiopanterů Českých drah ale staví na zastávkách, takže nedostanou šanci vyvinout maximální rychlost. Rychlíky mezi Libercem a Pardubicemi zase provozuje Arriva, jejíž motorové soupravy mohou jet maximálně 120 kilometrů v hodině.

Zrychlit tak bude moci jen devět párů spěšných vlaků ve všedních dnech, které zde provozují České dráhy. Zatím jim to pomůže například dohnat zpoždění.

„Je pravda, že to cestující zatím moc nepoznají. Jízdní řády se mění na konci roku, jde tedy primárně o rozhodnutí obou krajů, jako objednavatelů dopravy, aby se podívaly, co jim nová technologie umožňuje,“ uvedl člen správní rady Správy železnic a poslanec ANO Martin Kolovratník.

Dvoukolejka mezi Hradcem a Pardubicemi měla vyrůst ve čtyřech etapách. Ta první mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem byla hotova už v roce 2015, nyní chybí už jen úsek mezi Opatovicemi nad Labem a Hradcem Králové. Jeho dokončení brzdí spor o kaštanovou alej na předměstí Hradce Králové. Správa železnic ji chtěla pokácet, spolek Kaštanka proti tomu bojuje.

Správa železnic připustila možnost, že kvůli záchraně stromů vybuduje ochranný rám nad kolejemi, díky němuž by mohly přežít obě řady stromů v Opatovické ulici na Pražském Předměstí.

„Nyní se k tomu musí vyjádřit ministerstvo dopravy, protože jde o navýšení nákladů o desítky milionů korun,“ uvedl Petr Hofhanzl.

„Technicky je to možné řešení, ale za cenu extrémně zvýšených nákladů investičních a provozních. Údržba bude složitá,“ řekl Kolovratník. Podle něj by byly náklady na ochranu stromů nepřiměřené. „Pokud zjistím, že jiná cesta není, je to stále menší zlo, než tuto část nedokončit,“ řekl.