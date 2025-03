Pardubice mají druhou nejkvalitnější síť cyklostezek. A chystá se její zlepšení

Jízdní kolo. Hlavně ve špičce jasně nejrychlejší dopravní prostředek v Pardubicích. A to i díky tomu, že cyklisté mají ve městě poměrnou slušnou síť stezek.

Že se nejedná jen o pocit, navíc potvrzuje i prestižní žebříček webu CykloRank Česko. Pardubice v něm za loňský rok znovu potvrdily svou dobrou pozici mezi městy v Česku z hlediska kvality a rozsahu cyklistické infrastruktury. Obsadily druhé místo mezi krajskými městy.

Tato zpráva má z pohledu pardubických radních snad jen jedinou vadu – mezi největšími českými městy je na tom nejlépe Hradec Králové.

„Jsem rád, že Pardubice patří mezi nejlepší města pro cyklisty z hlediska infrastruktury. Snažíme se pokračovat ve zlepšování podmínek, vždyť denně zaznamenáme na území města až 30 tisíc cest na jízdních kolech. Druhé místo za Hradcem Králové, jemuž blahopřeji, je pro nás motivací v úsilí v další snaze, ostatně projektů máme, jak se říká, v šuplíku mnoho,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z hnutí ANO.

Je jasné, že nejen politici by byli rádi, kdyby se Pardubice časem dostaly před svého regionálního rivala. K tomu však budou potřeba investice. A ty jsou prý už nachystané. „Město připravuje hned několik významných projektů, které dále zlepší podmínky pro cyklisty,“ uvedla tisková mluvčí pardubické radnice Ivana Dolanová.

Významná je podle ní třeba spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic, které buduje severovýchodní obchvat a připravuje výstavbu jihovýchodního. Podél obou nových silnic mají totiž vést také cyklostezky.

„Na cyklostezku podél severovýchodního obchvatu máme pravomocné stavební povolení, nyní řešíme napojovací body s ŘSD tak, abychom spustili soutěž na zhotovitele. Vedení cyklostezky dozná změn v místě plánované nové multifunkční arény. Její investor toto koordinuje tak, aby mohla být cyklostezka vystavěna,“ uvedl Hrabal.

Stezka, jejíž součástí bude i nový most přes Labe, bude dlouhá čtyři kilometry. Navíc se chystá i cyklostezka od klubu Žlutý pes na Cihelně směrem k severovýchodnímu obchvatu. „Je v přípravné fázi, došlo ke změně trasy, vytváří se projektová dokumentace,“ řekl Hrabal.

Zatímco severovýchodní obchvat se staví, jihovýchodní na svou výstavbu teprve čeká. Ale i podél silnice z Dražkovic směrem na Černou za Bory je v plánu cyklostezka.

„Vedení ŘSD s námi úzce komunikuje, snažíme se vzájemně vycházet si vstříc. Naším společným cílem je, abychom měli co nejrychleji hotovou projektovou přípravu cyklostezky a její majetkoprávní vypořádání. Pak můžeme obě stavby společně zadat, je to efektivnější,“ řekl Hrabal a doplnil, že délka jihovýchodního obchvatu bude činit lehce přes tři kilometry.

Cyklostezka do Hradce je v nedohlednu

Město pokračuje v přípravách dalších cyklostezek. „Plánujeme cyklostezku do Svítkova vedoucí po severní straně. Nyní probíhají výkupy pozemků. Město pokračuje také v přípravách prodloužení cyklostezky z Dražkovic směrem do Mikulovic,“ dodal náměstek.

Tyto kroky jsou podle radních součástí strategie města, která klade důraz na udržitelnou mobilitu a bezpečnost cyklistické dopravy. Podle zmíněného žebříčku mají Pardubice celkem 175 kilometrů stezek a cyklopruhů. To je řadí v tomto ohledu na celkově páté místo v rámci České republiky.

„Pardubice chtějí nejen zlepšit svá umístění v příštích ročnících CykloRanku, ale hlavně zajistit svým obyvatelům a návštěvníkům ještě kvalitnější podmínky pro každodenní i rekreační cyklistiku,“ dodala Dolanová.

Největším restem regionálních politiků tak je při výstavbě cyklostezek stále nedokončená stezka do Hradce Králové. Byť se ve věci hodně angažuje i vedení magistrátu, kilometry přibývají pomalu a stále na trase existuje několik sporných míst.

Podle politiků by přes dvacet kilometrů dlouhá stezka do Hradce Králové měla být hotová zhruba do pěti let. Datum však je třeba brát hodně s rezervou. V posledních dekádách jich totiž zaznělo už hodně, a nikdy se prognózy nenaplnily.

Momentálně je největší problém s vedením stezky kolem hradu Kunětická hora. Samospráva se není schopná roky dohodnout na zisku pozemků u silnice na Ráby, a tak se zvažuje, že by cyklostezka vedla druhou stranou. Tedy po dnes poměrně rozbité místní komunikaci, po které lze dojet k pastvinám, kde se koná festival České hrady, nebo dál až do Kunětic.

„Věřím, že se nám to tam podaří vyřešit tak, aby po otevření celé cyklostezky tohle nebyl ten blokační úsek,“ uvedl náměstek primátora René Živný.