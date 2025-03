„Nebojím se říct, že jsme dokončili nejmodernější kancelářskou budovu mezi Prahou a Brnem,“ uvedl zakladatel investiční skupiny CFIG Martin Chovanec.

Možná se někomu mohou jeho slova zdát přehnaná, ovšem pravda je, že na Pardubice Palachovka poskytuje hodně nadstandardní komfort. Designový nábytek, přes dvě stě metrů čtverečních zelených teras, akvárium s mořskou vodou, dvě posilovny nebo kolárna s nabíječkami pro koloběžky a elektrokola.

„Budova má 2 300 metrů čtverečních, má pět nadzemních podlaží, jsou tu kanceláře, komerční prostory k pronájmu a kavárna. Tu otevřeme prvního dubna a necháme si ji sami v provozu. Chceme tady lidem z okolí nabídnout hezké místo, kam se dá zajít. Stavba nás vyšla na 200 milionů,“ řekl Chovanec.

Investiční skupina má 50 zaměstnanců, všech pět pater tedy neobsadí. Jedno tak vyčlenila pro coworking, začínajícím podnikatelům ho skupina poskytne zdarma. Navíc chce společnost zvelebit i okolí Palachovky, jejíž hrubá stavba začala růst už před více než 15 roky.

„Chtěli bychom chodník předláždit, upravit nový asfaltový pás a vysázet zeleň. Máme k dispozici dokumentaci k projektu, podle kterého se změnila ulice u krajského úřadu. Tam byla použita technologie, která umožní výsadbu, i když je pod chodníkem hodně inženýrských sítí,“ řekl Chovanec.

Metoda výsadby spočívá v tom, že kořenový bal je ve vaku, kořeny nerostou do stran, ale hlouběji do země a nezasahují do inženýrských sítí.

„Podle mě je dobré mít velké sny a jít si za nimi. Může to být o tom, že se splní. My jako obvod uděláme maximum, aby se to povedlo. Upřímně jsem šokován tím, že firma dlouholetou ruinu dokázala za rok a půl přeměnit na tak honosné sídlo,“ řekl starosta městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda z ANO.

Bezdomovci se svého místa vzdát nechtějí

Jediným kazem na kráse Palachovky je, že se v lokalitě stále udržuje skupina lidí bez domova. Podle Chovance se snaží firma nezvané sousedy odradit od popíjení v okolí, ale jde to ztuha. „Hodně pomohlo, že zmizela jedna lavička, na které tito lidé sedávali. Ale stále to není ideální. Občas tady nevidíme pěkné věci,“ uvedl Chovanec, který už se kvůli tomu obrátil i na městskou policii.

„Tohle je složité. Nějaké rozdávání pokut je úplně k ničemu. Ti lidé je platit nebudou. Pomůže jen neustálé legitimování a vykazování. Strážníci tam prostě musí jezdit tak často, až to tamní přestane bavit a odejdou,“ uvedl dočasný ředitel městské policie Petr Kvaš.

V lokalitě od ulice Jana Palacha po oblast bývalé mototechny v Pardubicích navíc už relativně brzy vznikne celá nová bytová a administrativní čtvrť. V plánu je totiž bourání podniku Kávoviny, který má udělat místo dalším bytům a obchodům.

„Lokalita má obrovský potenciál. Město si váží rozvoje, který může přilákat nové obyvatele a podnikatele. Na druhou stranu si důsledně uvědomujeme, že to může zvýšit už tak vysokou dopravní zátěž v ulici Na Spravedlnosti,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Město podle něj jedná s developery, aby součástí jejich projektů byla větší kapacita nynějších silnic, případně stavba nových. Výstavba se totiž očekává nejen v areálu Kávovin, ale také ve vnitrobloku ulic Na Spravedlnosti a S. K. Neumanna, kde chce developer postavit bytové domy s více než 600 byty.