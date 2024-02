Rodina staví za svým domem ještě jeden větší, úřad chce demolici

Jednou byla demolice nového rodinného domu v Pardubicích už velmi blízko. Těsně se jí vyhnul majitel mnoha pozemků a budov ve městě Miloš Holeček. Obří vilu v parku Na Špici postavil v rozporu s územním plánem města, a bagry nepustila k práci až nejtěsnější většina v zastupitelstvu, která mapu na poslední chvíli přemalovala.

„Tak tehdy bylo odstranění stavby už na spadnutí. Byl vydán exekuční příkaz k demolici. Dá se říct, že stroje už vrčely, ale politici je v poslední chvíli zastavili,“ uvedl šéf pardubického stavebního úřadu Jiří Vopršal.

Nyní se spouští další proces, který by mohl skončit likvidací černé stavby. Do problému se dostal Stanislav Loužil, jenž se rozhodl za svým domkem na Dašické ulici postavit nový a větší dům. Pojal to jako přístavbu a v první fázi mu útvar hlavního architekta projekt povolil.

„Stavím na svém pozemku. Měl jsem všechny písemné souhlasy sousedů. Šlo o bydlení pro mne a mou rodinu, nejsem žádný developer. Navíc studie domu byla zaregistrovaná a schválená odborem hlavního architekta. Budujeme přístavbu, nový dům bude s původním spojený. Rozhodně jsem nechtěl porušovat žádné zákony,“ uvedl Loužil.

Jenže jeho aktivita se sousedům nelíbila a podali stížnost. Do věci se také vložil stavební úřad, protože stavitel neměl potřebná povolení, což i přiznal. „Jsem připraven platit pokutu. Bohužel nás zdržely úřady, už jsem měl objednanou firmu, zaplacené zálohy, nemohl jsem déle čekat se spuštěním stavby,“ řekl Stanislav Loužil.

Úřad je striktní

Nyní se zdá, že se stavba na pár let zastaví, a dokonce je možné, že hrubá stavba půjde časem k zemi. Krajský úřad totiž vydal velmi obsáhlé a propracované stanovisko, podle kterého rodinný dům za jiným domem na místě vyrůst nesmí.

„Stavební záměr dle předložené projektové dokumentace shledal úřad jako nepřípustný,“ stojí mimo jiné v dokumentu, který má redakce MF DNES k dispozici.

Verdikt udělal radost sousedům stavitele. Ti proti dokončení objektu aktivně vystoupili. „Toto rozhodnutí celkem jednoznačně dává za pravdu naší argumentaci, krajský úřad si na jeho vypracování nechal přes půl roku, protože asi očekává od jedné ze stran sporu žalobu ke správnímu soudu, takže si dal záležet,“ uvedl Vojtěch Wiesner, který na novostavbu kouká ze své zahrady a vadí mu.

Jako přelomové vidí rozhodnutí krajského úřadu i radní Pardubic František Brendl, který má na starosti územní plán města. „Verdikt vítám, protože jasně říká, že se v Pardubicích nebude stavět v takzvané druhé řadě. To ostatně zakazuje regulativ města. Jinak si myslím, že pokud se nestane nic překvapivého, tak se v tomto případě nakonec skutečně dočkáme odstranění stavby,“ uvedl Brendl zvolený za Společně pro Pardubice.

Z logiky věci by demolice byla pro majitele domu hodně krutá. Ostatně i stěžovatelé z okolí prý neprahli po tom, aby vše dopadlo demolicí. Podle Wiesnera se však nakonec kompromis nezrodil.

„My jsme ještě stavebníkům dali několik variant, jak věc zhojit, tyto varianty byly i pro nás značně kompromisní, ale zohlednili jsme to, že stavebníci nasypali do výstavby spoustu financí. Oni si však vybrali variantu dostavby, krajský úřad tedy rozhodl,“ dodal Wiesner.

Nezaplatil milion

Podle Stanislava Loužila však prý nabídku sousedů přijmout nemohl. „Pan Wiesner mi nabídl, že když mu dám milion, tak stáhne odvolání vůči dodatečnému stavebnímu povolení, které jsme loni v létě získali. To jsem odmítl,“ uvedl majitel nedostavěného domu.

Ve věci ho zastupuje právní poradce Milan Podolec. Ten ostatně po nějaký čas pomáhal v boji s úřady i Miloši Holečkovi. Podle něj bude jeho klient bojovat do poslední chvíle, aby svůj dům uhájil.

„Podle našeho názoru byla klientovi zpočátku krácena jeho práva. Nemohl se proti verdiktu o zahájení procesu odstranění stavby odvolat. Rozhodnutí krajského úřadu jsme už napadli u ministerstva pro místní rozvoj. Ve hře je také správní soud. Určitě uděláme vše pro to, aby na demolici nedošlo,“ uvedl Podolec.

Ostatně právě s tímto scénářem počítá i šéf stavebního úřadu Vopršal. „Nám zákon jasně určuje, co máme nyní dělat. Musíme se snažit stavbu odstranit. Jasné také je, že druhá strana se bude bránit všemi prostředky. Osobně odhaduji, že vše potrvá roky, což není pro stavitele ideální. Nyní dům nemůže dokončit a on bude chátrat. Je to vlastně celkově poměrně tragická situace,“ dodal Vopršal.

Podobný pohled má na věc i Loužil, který původní projekt domu upravil tak, aby byla splněna podmínka přístavby původního domu. Podle úředníků však nedostatečně.

„Je to nepříjemná situace. Dům nyní dodělat nemůžu. Budoval jsem bydlení pro rodinu, a nyní nás čekají roky u soudů. Ale nevzdám se a budu bojovat do poslední chvíle,“ dodal Loužil.