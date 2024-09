Váš příbuzný zemřel, přijďte si pro věci, řekla lékařka. Muž zatím spal na pokoji

Incident se záměnou jmen, na nějž upozornila Česká televize, se stal v sobotu. Příbuzní se do nemocnice dostavili, aby převzali osobní věci po zemřelém.

„Když jsem se šla podívat na lůžko, na kterém děda skonal, nevěřila jsem svým očím. To se nedá popsat, když tam najednou vidíte toho člověka pokojně spát. Byl to absolutní šok. Otřáslo to námi,“ řekla České televizi snacha dvaadevadesátiletého pacienta.

„Omyl nás velmi mrzí. S rodinou, které se i touto cestou znovu omlouváme, jsme v kontaktu a celou nežádoucí událost prověřujeme,“ řekla mluvčí pardubické nemocnice Kateřina Semrádová.

Jak uvedla, nic podobného se v nemocnici v minulosti nestalo. Pro případy úmrtí pacienta platí zavedený postup, který řeší i následné předání informace. Nemocnice nyní bude zjišťovat, co bylo příčinou omylu.

„Chceme co nejdříve přijmou taková opatření, abychom zamezili opakování podobné situace v budoucnosti,“ dodala Semrádová.

Rodina zvažuje, že se bude bránit soudně. Za šok, který prožila.