Thomas Keneally „oživil“ Schindlera, pohovoří v Brně a přijede i do Svitav

Letos na podzim tomu bude přesně třicet let, co na filmová plátna světových kin dorazil Spielbergův Schindlerův seznam o svitavském rodákovi Oskaru Schindlerovi. Ten zachránil v době holokaustu 1200 Židů a slavný film oceněný sedmi Oscary pro mnohé tohoto nečernobílého hrdinu objevil.

V roce kulatého výročí do Svitav zavítá australský spisovatel Thomas Keneally, bez něhož by zfilmovaný příběh o kontroverzním německém továrníkovi, který získal titul Spravedlivý mezi národy v památníku holokaustu Jad Vašem v Izraeli, zřejmě nevznikl.

Příběh bezohledného kariéristy, agenta německé špionážní služby Abwehr, člena NSDAP, sukničkáře a pijana se dostal do povědomí ve větším měřítku až v roce 1982, a to po vydání románu Thomase Keneallyho Schindler’s Ark, jehož motivy americký režisér Steven Spielberg použil pro natočení stejnojmenného filmu.

Nyní se držitel prestižního literárního ocenění Man Booker Prize poprvé vydá po stopách Oskara Schindlera na Svitavsku.

„V České republice je Thomas Keneally poprvé. Přijel na pozvání Daniela Löw Beera a Nadačního fondu Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera. Chtěl by se podívat jak do Brněnce, kde Oskar Schindler Židy zaměstnával, tak do Svitav, odkud pocházel. Nikdy tato místa osobně neviděl. Chtěli jsme využít jeho přítomnosti a využít jeho návštěvy k setkání s veřejností a studenty škol,“ řekl Milan Šudoma ze zmíněného nadačního fondu k příběhu, který v 60. letech australskému spisovateli odvyprávěli dělníci Schindlerových továren.

Nejdříve Brno, potom Svitavy

První příležitost k osobnímu setkání českého publika s autorem knižní předlohy oscarového filmu bude dnes v Brně, kde se od 18 hodin v galerii Schrott s Thomasem Keneallym bude konat beseda a projekce filmu Schindlerův seznam.

Rozhovor s autorem povede Daniel Löw-Beer, jehož nadace má v plánu v prostoru bývalé Schindlerovy továrny v Brněnci vybudovat Památník Schindlerovy archy a Löw-Beerovy textilky. Keneally se zde setká i s Oliwií Dabrowskou, která si jako tříletá ve světoznámém filmu zahrála dívku v červeném kabátu.

V pondělí 13. března se sedmaosmdesátiletý spisovatel přesune do Svitav, kde se Oskar Schindler v roce 1908 narodil.

„Zástupci nadačního fondu se na nás obrátili s dotazem, zda bychom měli zájem uspořádat besedu s Thomasem Keneallym také ve Svitavách. Odpověď byla jednoznačná, a tak jsme se obratem domluvili na termínu,“ řekl ředitel Městského muzea a galerie ve Svitavách Hynek Stříteský.

Odpověď byla o to jednodušší, že příběh svitavského rodáka a „jeho“ Židů patnáctým rokem představuje rozsáhlá expozice, kterou vytvořil předloni zesnulý historik Radoslav Fikejz.

„Beru to jako životní setkání, které se už nikdy nemusí opakovat. Strašně se na to těším. Bude mi ctí pana Keneallyho provést expozicí v muzeu. Radek Fikejz by byl nesmírně rád,“ vzpomněla historička svitavského muzea Monika Němcová na svého kolegu, který příběhem Oskara Schindlera žil celý život. Potkal také řadu lidí ze Schindlerova seznamu.

„Je to oceňovaný autor, navíc člověk, který čin Oskara Schindlera zpropagoval. Schindlerův seznam je v literatuře pojem,“ těší se ředitel svitavského gymnázia Milan Báča na besedu se studenty, jež v kulturním centru Fabrika začne ve 14 hodin.

Ještě předtím si Thomas Keneally prohlédne město. Na radnici se setká s jeho vedením, poté se podívá k Schindlerovu památníku naproti jeho rodnému domu, navštíví hotel Slavia, kde byl Oskar Schindler 18. července 1938 československou policií zatčen za práci pro německou špionážní službu, a nevynechá ani kostel na náměstí, kde se oženil s chotí Emílií.