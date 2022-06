Autobus v Pardubickém kraji nepřijede, ale lidem to nedá nikdo vědět

Každý večer se lidé na východě Pardubického kraje mohou dozvědět, zda jejich autobusový spoj druhý den pojede, či nikoliv. Organizátor dopravy Oredo zveřejňuje totiž excelovou tabulku nevypravených autobusů na svém webu.

Je to nepohodlné, ale jiná šance, jak zjistit, že autobus nepřijede, v podstatě není. Zejména pro starší lidi to je velký problém.

Například informační tabule na nádražích po celý týden hlásí příjezd autobusů, které však nikdy nedorazí. „V současné době na to nejsou nastavené systémy. Nemáme prostředky, abychom mohli ze systémů jízdních řádů odstraňovat autobusy, které máme nahlášené, že nepojedou,“ řekl jednatel společnosti Oredo Petr Moravec.

Dodal, že současná situace je bezprecedentní a za celou dobu historie krajského integrátora dopravy k ní nikdy nedošlo.

O moc lepší není ani mobilní aplikace IDS Iredo, která nabízí mapu s polohou autobusů a vlaků. Zpoždění sice ukáže, ovšem autobus, který nevyjel, pro ni neexistuje.

„Technicky nejde vyřešit, aby cestující viděl v aplikaci spoj, který nevyjede. Nechci se pouštět do spekulací, kolik by to všechno stálo. Kolik lidí navíc, kolik lidí na nový software. Bavíme se o milionech. Tabulku s mimořádnostmi jsme začali vymýšlet na začátku roku, když přestali jezdit řidič na Orlickoústecku. Do té doby nebylo nic potřeba,“ řekl jednatel Oreda.

Selhává i oblíbený vyhledávač Idos. Ze dne na den tam údajně není možné vložit informaci, že spoj vůbec nevyjel.

Nepřehledný web příliš nepomůže

Neexistuje ani žádné provizorní opatření, na větších nádražích není vylepen ani aktuální seznam rušených spojů. Po týdnu nejsou v terénu lidé, kteří by cestujícím pomohli. Existuje tedy jediná cesta. Nepřehledný web nebo zkoušet volat na Oredo.

„Je možné ve večerních hodinách volat na naši infolinku 491 580 333 a informace tak získat,“ odpověděla operátorka call centra společnosti Oredo na e-mailový dotaz MF DNES.

K dovršení zmatků klíčová tabulka na webu Oredo se stále mění. Cestující večer zjistí, že ranní autobus do práce mu nepojede. Druhý den však může nabýt dojmu, že autobus mu ujel, protože spoj už v tabulce není.

Jakmile autobus hypoteticky svoji trasu v konkrétní den odjede, z tabulky zmizí. Ale někdy taky ne. Náměstek hejtmana Michal Kortyš přiznává, že právě v informování cestujících vidí velké rezervy.

„Potřebujeme, aby lidé věděli, že to nepojede, aby se podle toho zařídili. V tom vidím největší problém,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Cestující na změnu nikdo nepřipravil

Chyba se však stala ještě před vypuknutím autobusové krize související s příchodem nových dopravců. Změnu kraj nedokázal přes svoji dceřinou firmu Oredo na autobusových nádražích vůbec prezentovat.

Místo toho na cestující čekaly uzavřené informační kanceláře, protože dopravci se dohodli na výhodnějších podmínkách s provozovateli městských informačních center a obchodů.

Pokud lidé nečtou tiskové zprávy, na jejichž počtu Pardubický kraj nešetří, nikde se cestující nedozvěděli, že budou od 12. června cestovat novými nízkopodlažními klimatizovanými autobusy s wi-fi připojením.

Kdo se vysloveně nezeptal řidiče, že může využívat přestupní jízdenky tarifu Iredo přes QR kód na chytrém mobilu nebo že na nových strojcích lze platit jízdenku platební kartou, ten to neví dodnes.

Web Pardubického kraje přetéká tiskovými zprávami, místo aby obsahoval zřetelný odkaz, který pomůže cestujícím nalézt seznam zrušených spojů. Ten tam je, ale zařazený mezi odkazy, jako je jízda parních vlaků či kotlíkové dotace.

K chaosu přispívá dalším dílem i společnost BusLine, která kromě spojů nedokázala zprovoznit ani všechny informační kanceláře.

Lukáš Václavek si tento týden chtěl zařídit v Lanškrouně čipovou kartu IREDO. Ovšem nepochodil ani na autobusovém nádraží, kde s novým dopravcem kontaktní místo skončilo, ani na novém místě, kde od pondělí mělo vše fungovat.

„Na autobusovém nádraží mi řekli, že karta jde zařídit v papírnictví u náměstí. Když jsem tam volal, pán mi sdělil, že i když to urgoval, zatím jim to nefunguje, ať se zkusím zeptat příští týden nebo žádost o kartu vyplnit přes internet,“ uvedl.