Před pár týdny to bylo přesně deset let, co se slavnostně otevírala opravená třída Míru. Hlavní pardubická ulice se tehdy přeměnila za zhruba sto milionů. Ovšem ještě před tím, než se koplo do země, tak řada politiků i odborníků upozorňovala na to, že projekt není dobrý. A čas jim dal za pravdu. Ukázalo se, že dlažba tíhu i minimální automobilové dopravy neunese. A tak celá ulice postupně dostává dlažbu novou.

Dva úseky radnice opravila v letech 2022 a 2023 a nyní je na řadě ten nejdelší od křížení se Sladkovského ulicí směrem k náměstí Republiky. „Část třídy Míru se pěkně opravila, ale ve velmi špatném stavu je před kavárnou Bajer. Když zaprší, podloží se vymývá. Podle informací z městského obvodu je dosypávání štěrkem krátkodobé řešení. Kostky se víc lámou. Jet tam na kole po dešti je velmi nebezpečné,“ řekl opoziční zastupitel a vášnivý cyklista Petr Klimpl z ODS.

S třídou Míru má město obtíže od dokončení generální rekonstrukce v roce 2015. Při silnějších deštích se vymývá štěrkopísek mezi žulovými dlaždicemi, proto se kývají a odlamují. Provoz MHD to zhoršil, protože způsob uložení dlaždic nebyl vhodný pro automobilový provoz.

Trolejbusy zmizí nadobro, místo nich přibude zeleň

Od prosince 2023 tam proto městské trolejbusy nejezdí a podle všeho se do ulice už ani nevrátí. Dokazuje to třeba fakt, že radní se chystají zúžit silnici v ulici a její okraje chtějí využít pro budování zeleného pásu. „Aktuálně se bavíme s panem primátorem o tom, že bychom chtěli vybudovat na třídě Míru zelený pás. Vede nás k tomu to, že budou vymístěny trolejbusy, a tedy nepotřebujeme tak široký pojízdný pás, bude stačit místo pouze pro IZS a dopravní obsluhu,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO.

V úvahu podle ní připadá výsadba vysokých travin, trvalek, keřů a stromků, které nepotřebují hluboké prokořenění. „Spojili jsme se s původním architektem rekonstrukce třídy Míru panem Waltrem a vedeme diskusi, jak na to. Myslím, že během léta bychom mohli mít jasněji, jak by šla tato naše vize realizovat,“ dodala Klčová.

Město se do opravy třídy Míru nechce pustit hned, potřebuje dojednat její novou podobu. Zároveň na to navazuje plánovaná obnova náměstí Republiky. Obě dvě stavby by měly spolu tzv. hrát. „Chtěli bychom dostat do celého prostoru více zeleně, která by prostor zpříjemnila v horkých letních měsících.

Příprava projektu zabere ještě nějaký čas, dále i řešíme jeho koordinaci s chystanou velkou rekonstrukcí náměstí Republiky. Naším cílem je, aby rekonstrukce třídy Míru byla výraznější než pouhá oprava a aby i posílila pobytovou a rekreační funkci,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Nicméně je evidentní, že spouštěčem větších zásahů do ulice pouhých deset let od totální rekonstrukce je zmíněná dlažba. Ta ostatně už zmizela ze severní části Sladkovského ulice, kde ji nahradil světlý beton. Jiná technologie uložení dlažby pak musela být použita na západním konci třídy u věžáku Magnum.

„Vrstva drti, na které je stávající dlažba uložena, bude vyměněna za vysokopevnostní drenážní maltu, stejně tak dělníci vymění stávající výplň spár, kterou nahradí vysokopevnostní spárovací hmota. Následně budou na takto upravený povrch vráceny původní betonové dlaždice. Díky výměně podloží by měl být povrch opravené části třídy Míru stabilnější a jeho nosnost vyšší,“ popsal v době opravy technologii náměstek Hrabal.