Pardubice opravují problematickou dlažbu na třídě Míru, MHD pojede objížďkou

Sladkovského ulice v centru krajského města o poničené dlaždice už přišla, nyní se dělníci pustí do západní části třídy Míru. Tam sice dlažba z estetických důvodů zůstane, ale změní se způsob jejího položení. Za práce, které skončí až v červenci, dá radnice zhruba sedm milionů korun. Dá se očekávat, že uzavírka jinak průjezdné ulice způsobí v centru města komplikace.

„Rekonstrukce zmíněného úseku bude zahájena 27. března, veškeré práce s tím spojené včetně zrání materiálu by přitom měly trvat patnáct týdnů, tedy zhruba do poloviny července. Omezení, které s sebou rekonstrukce třídy Míru přinese, se přitom bude týkat jen komunikace, chodníky v opravovaném úseku zůstanou pro veřejnost průchozí,“ řekl o plánované opravě hlavního pardubického bulváru náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Jan Hrabal.

Stávající dlažba bude ve zmíněné části třídy Míru od Sladkovského ulice po Magnum rozebrána, jelikož je potřeba vyměnit výplň, která dlažbu drží pohromadě.

„Vrstva drti, na které je stávající dlažba uložena, bude vyměněna za vysokopevnostní drenážní maltu, stejně tak bude vyměněna stávající výplň spár, kterou nahradí vysokopevnostní spárovací hmota. Následně budou na takto upravený povrch vráceny původní betonové dlaždice. Díky výměně podloží by měl být povrch opravené části třídy Míru stabilnější a jeho nosnost vyšší,“ doplnil náměstek Hrabal.

Na třídu Míru nebudou moci jezdit ani vozy MHD

Rekonstrukci, která potrvá zhruba 2,5 měsíce, pro město zajistí firma Timra s.r.o. Během stavebních prací bude Pernerova ulice ústící na třídu Míru obousměrná a bude doplněna o výhybny. Zajíždět na opravovaný úsek třídy Míru nebude ani pardubická městská hromadná doprava, která bude odkloněna přes Sukovu třídu.

„Cestujících, kteří využívají MHD, se omezení dotkne především na linkách čísel 2 a 13, kdy zastávky Třída Míru a U Grandu budou zrušeny bez náhrady. Spoje linky číslo 27 obslouží zastávku Náměstí Republiky jako náhradní za zastávku U Grandu a Masarykovo náměstí jako náhradní za zastávku Třída Míru,“ uvedl za Dopravní podnik města Pardubic jeho ředitel Tomáš Pelikán s tím, že odklon se dotkne i nočních linek číslo 98 a 99. „Podrobné informace najdou cestující na stránkách dopravního podniku a na dotčených zastávkách,“ dodal Pelikán.

Kvůli viklající se dlažbě se magistrát soudí se stavební společností Syner. Firma opravovala třídu Míru v letech 2013 a 2014. Použila při tom velkoformátovou žulovou dlažbu uloženou do štěrkového lože. Dlažba nápor dopravy nevydržela. „Nás to každopádně velmi mrzí. Běží soudní řízení, jakýkoliv můj komentář by nebyl příliš taktický,“ dodal Hrabal.

Autorem architektonického návrhu na opravu třídy Míru a části Sladkovského ulice je architekt Jaromír Walter. Tomu už dlouho před začátkem prací řada odborníků tvrdila, že použité dlaždice nemohou vydržet nápor autobusů a dalších vozidel. Brněnský architekt však kritiku odmítal a na pomoc si vzal i odborný posudek z dílny ČVUT.

Dlažba navíc schytala kritiku i za to, že z ní nejdou odstranit mastné fleky a další nečistoty. Při snaze o vyčištění pohořely všechny firmy s různými metodami.