Zdlouhavé objížďky se vracejí, v Poličce začne druhá etapa opravy průtahu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahajuje druhou etapu oprav průtahu Poličkou. Zdlouhavé objížďky, které v loňském roce souvisely s první etapou, jež na čtyři měsíce zkomplikovala provoz na hlavní silnici I/34 ve směru na Hlinsko, se vrací. Jen s tím rozdílem, že objízdné trasy nezahltí okolní vesnice, ale samotnou Poličku.

„Pro automobilovou dopravu to nebude v Poličce do konce srpna jednoduché. Naším zájmem je, aby doprava v rámci možností nějak rozumně fungovala. Stavební práce jsou rozdělené do tří úseků. Nejdůležitější bude zvládnout třetí úsek od konce Poličky ve směru na Svitavy ke křižovatce s ulicí Družstevní, kde pro osobní dopravu neexistuje vhodná objízdná trasa,“ upozornil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Práce na zhruba 300 metrů dlouhém úseku začaly už v úterý. Místo silničářů se do práce nejdříve pustili vodaři.

Radnice už nechce mít na nové silnici záplaty. Obnoví i téměř 80 let starý vodovod

Město investici za bezmála 26 milionů bez DPH totiž slaďuje s obnovou hlavního vodovodního řadu pod silnicí. Vodovod z roku 1949 několikrát do roka praská, a vodárenská společnost musí tak do silnice pravidelně zasahovat. Pozáplatovaná silnice s nerovnostmi se nelíbí ani řidičům, ani městu.

„Obnova vodovodu v komunikaci dělá rekonstrukci určitě složitější a časově náročnější. Stavbu to prodlouží o dva měsíce. Na druhou stranu opravit silnici a nechat tam přes sedmdesát let starý vodovod by bylo trestuhodné. Pro jsme se rozhodli, že ho celý vyměníme. Investice za 14 milionů korun jde za námi,“ dodal Martinů.

Majitelé zhruba 80 vodovodních přípojek se nemusejí obávat, že by je čekal neplánovaný výdaj. Svazek obcí Vodovody Poličsko zaplatí lidem odbočné přípojky až po uzávěr v chodníku.

Nejdelší opravovaný úsek od křižovatky s ulicí Družstevní a Hegerova až po kruhový objezd od května do srpna zkomplikuje život hlavně obyvatelům Družstevní ulice, po které povede se směru Havlíčkův Brod – Svitavy jednosměrná objízdná trasa, kde bude platit zákaz stání.

Opačný směr bude veden po I/34. Zhruba na měsíc bude od 22. dubna omezena doprava v jednom směru také od kruhového objezdu po křižovatku u evangelického kostela. Směr Havlíčkův Brod – Svitavy bude veden po silnici I/34. Opačný směr zatíží hlavně ulice vedoucí k vlakovému a autobusovému nádraží, přes které povede. Řidiči tranzitní nákladní dopravy budou muset jezdit přes Litomyšl.

Radnice také avizovala, že je v kontaktu se zhotovitelskou firmou Mados MT, která je v případě problémů připravena řídit provoz místo semaforů pracovníky stavby.

Po obnově asfaltového povrchu v délce téměř dvou kilometrů bude průtah o něco bezpečnější. U frekventovaného přechodu pro chodce v blízkosti Základní školy Masarykova vznikne ochranný ostrůvek. Bezpečnější bude i vyústění cyklostezky na I/34 z místní části Modřec, kde místo pro přecházení nahradí plnohodnotný přechod pro chodce. Přesun čeká také „zebru“ u Penny Marketu.

Mapa znázorňuje úsek silnice I/34, který projde do konce srpna opravou: