Chrudim kvůli opravě přijde na čtyři a půl měsíce o klíčový most

Kvůli kompletní rekonstrukci mostu v ulici Milady Horákové v Chrudimi, kterou chystá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), čekají řidiče dopravní komplikace. Most u Teska bude kompletně uzavřen od 18. března až do začátku srpna.

Silniční most u Teska je tak důležitý, že Chrudim požadovala, aby před jeho uzavřením byl hotový celý obchvat města. I tak jeho úplná uzavírka způsobí velké problémy. Mimo jiné i proto, že před časem Chrudim uzavřela nejbližší lávku v ulici V Průhonech, kde staví nový most pro pěší.

Stavbaři v první fázi vybudují vedle mostu u Teska provizorní lávku pro chodce, protože by jinak přestalo existovat jakékoliv rozumné spojení mezi nemocnicí a sousedním sídlištěm U Stadionu.

„Od 18. března do 1. dubna bude probíhat výstavba lávky pro pěší,“ uvedl místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář.

Chrudim měla na výběr ze dvou variant. Buď bude most přes Chrudimku průjezdný v jednom směru, ale práce potrvají deset měsíců, anebo most stavbaři zbourají a do čtyř měsíců vybudují nový. Chrudim zvolila druhou variantu.

To ale mimo jiné znamená, že se autobusy MHD přes most nedostanou a budou se muset probíjet po úzkých uličkách lemovaných šňůrou natěsno zaparkovaných aut ve čtvrti u městských sportovišť.

Chrudim postaví nové parkoviště i cyklopruhy

Ředitelství silnic a dálnic bude stavět nejen most, ale chystá se i kompletně opravit silnici na městském okruhu od kruhové křižovatky u nemocnice až po křižovatku u hospody U Guláška.

Město současně spustí řadu vlastních investic. Například vybuduje nový chodník od nemocnice k řece. Ten patří k nejhorším v Chrudimi. „Předěláme sloupy veřejného osvětlení, které jsou nyní uprostřed chodníku a vadí lidem s kočárky i zimní údržbě. Chodník bude zcela zrekonstruován, vedle něj vznikne cyklopruh,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný.

Na druhé straně ulice vybuduje město i chodník do zahrádkářské kolonie, kam lidé chodí na procházky. Chrudim také postaví nový sjezd z městského okruhu k bývalému lesíku u trati, který zlikvidoval kůrovec. Vznikne zde jednoduché parkoviště a jednou možná i přístup k nové železniční zastávce, o které se však zatím jen mluví.

„Právě teď řešíme, zda by nebylo vhodné udělat parkoviště u trati jako první. Až se bude asfaltovat ulice Milady Horákové, řidiči nebudou moci vjet do sídliště U Stadionu. Variantou by bylo, že by mohli svá auta zaparkovat právě zde,“ uvedl Pilný.

Původní silniční most z roku 1970 je ve špatném stavu, ŘSD jej nahradí novou ocelobetonovou spřaženou nosnou konstrukcí za bezmála osmnáct milionů korun bez daně. Kompletní rekonstrukce ulice Milady Horákové pak podle registru smluv vyjde na 26,5 milionu korun bez daně.