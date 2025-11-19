Máme vysmažené nejen hranolky, volal fastfood strážníky na výtržníka. Nebyl jediný

Pardubická pobočka rychlého občerstvení se stala v jednom dni bojištěm i diskotékou. Strážníci nejprve museli zpacifikovat zdrogovaného muže, který se válel po zemi a házel jídlem. O hodinu později zase vyjížděli na stejné místo k cizinci, který hlasitě zpíval, tančil a objímal hosty. Jeden měl pozitivní test na amfetaminy, druhému naměřili skoro tři promile. Oba výtečníci skončili na záchytce.
Fastfood si spletli s klubem. Strážníci řešili opilce bez bot i házení jídlem. (19. listopadu 2025) | foto: Městská policie Pardubice

Rušnou směnu zažila o víkendu obsluha jednoho z pardubických fastfoodů na třídě Míru. Neobvykle se tam začal chovat čtyřiatřicetiletý muž, který se po provozovně povaloval, rozhazoval jídlo a obtěžoval ostatní hosty.

„Strážníky do provozovny přivedlo volání obsluhy, že mají v restauraci vysmažené nejen hranolky. Problém se týkal muže, který měl pozitivní test na amfetaminy a trpěl nezastavitelným neklidem,“ uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Lékař následně rozhodl, že by muž měl raději strávit zbytek dne na záchytné stanici, kde počká, až intoxikace odezní.

O hodinu později nastala podobná situace. Tentokrát nebyly v hlavní roli drogy, ale alkohol. Ve stejné provozovně se čtyřiačtyřicetiletý cizinec rozhodl uspořádat vlastní diskotéku. Měl nahlas puštěnou hudbu a pokřikoval. Některé hosty obtěžoval nevhodnými poznámkami, jiné se rovnou snažil objímat.

Na výzvu strážníků k opuštění provozovny sice reagoval a skutečně odešel, hned za dveřmi ho ale napadlo sundat boty i ponožky a pokračovat ve své zážitkové cestě dál.

„Vzhledem k tomu, že druhý muž nadýchal 2,8 promile alkoholu, strážníci jej zavedli na záchytnou stanici, aby nedošel k úhoně na zdraví,“ dodal Sejkora.

