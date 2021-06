Krtkův, nebo Drobený? Potravinářský gigant se soudí s lokálním výrobcem

Společnost Dr. Oetker zažalovala regionální firmu Labetu se 40 zaměstnanci, aby se zdržela nekalé soutěže a neuváděla svůj výrobek, Drobený dort na trhu v podobě, která nápadně připomíná Krtkův dort.

To ale zástupci nepoměrně menší firmy z Dřenic na Chrudimsku odmítají a neváhají se soudit.

„Autorem toho dortu není Dr. Oetker, ale lidová tvořivost. Je to tradiční výrobek, který má svého autora neznámého. Pravdou je, že ho Dr. Oetker zpopularizoval, ale to ještě neznamená, že mu patří,“ řekl advokát Labety Vladan Vala.

Žalovaní zdůrazňují, že Krtkovu dortu jsou podobné i jiné dorty, například dort Zuccotto. „Téměř u žádného jídla nedopátráte, kdo ho vymyslel. A navíc, když už někdo přijde s novým jídlem, neznamená to, že ho nemůže vyrábět někdo jiný,“ řekl Vala.

Podle Dr. Oetkera se konkurence dopouští klamavého označení podobným obalem, jako má výrobek žalobce, a hrozí vyvolání nebezpečí záměny. Zmiňuje také parazitování na pověsti, na jejíž vybudování vynaložil žalobce značné náklady.

„Vyrábí dort, který napodobuje dort Dr. Oetkera. Největší napodobení je ve tvaru uvedeném na obalu. Víme, že nikomu nemůžeme zakázat vyrábět dort, ani určitého tvaru. Ale domníváme se, že dort tohoto tvaru v českém prostředí, kde na trhu 20 let propagujeme tento shodný výrobek, je parazitování na pověsti našeho výrobku, kterou jsme si za tu dobu vybudovali. Když se řekne Krtkův dort, hned všichni vědí, co to je a kdo ho vyrábí,“ řekl právní zástupce Dr. Oetkera Ondřej Čerych.



Soudkyně Krajského soudu v Pardubicích zkoumala jak obaly obou výrobků, tak receptury, přehrávala se také televizní reklama na známější Krtkův dort. Ve sporu rozhodne v září.

Ředitel Labety tvrdí, že receptura Drobeného dortu se od Krtkova liší. „Vyvíjeli jsme si ji sami, ale je to stejný druh dortu,“ řekl Antonín Smrček.

Spor však není o recepturu, podstatou je, zda má Dr. Oetker výhradní právo k označení kupolovitého dortu, nebo ne.

Za 16 let, co Smrček v dřenické firmě pracuje, je to jeho první podobný střet s konkurencí.

„Že parazitujeme? Přístup obrovské společnosti vůči nám menším ostatním je, že si chce diktovat podmínky, respektive chce být větší, než je. A my do jejich šablony nezapadáme, protože jsme řekli, že si to nenecháme líbit,“ řekl Smrček, který zmiňuje podle něj podobný příměr.

„Byli jsme první a doteď možná máme v Čechách největší podíl na trhu ve směsích na chleba. Je to stejně absurdní, jako kdybychom si my uzurpovali právo, že nikdo jiný nesmí dělat směsi na chleba, protože je to náš nápad, neboť do té doby nebyly na trhu,“ popsal Smrček.

Stejný spor vypukl mezi oběma výrobci už před 20 lety. Nyní se celý případ opakuje.

Dr. Oetker patří mezi největší německé rodinné koncerny. V roce 2017 zahrnoval zhruba 400 firem a zaměstnával přes 30 000 lidí. Firma sídlící v Bielefeldu má v Česku továrnu na suché směsi v Kladně s 250 zaměstnanci.