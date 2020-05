Pardubičtí radní odpustí nájmy v městských prostorách

Podnikatelé, jejichž provozovny v prostorách patří městu, mají daleko větší šanci přežít zlé měsíce než ti ostatní. Zastupitelé schválili tři pásma odpustků. Odpouštět se bude nájemné ze 100, 75 a 50 procent. Záležet bude na tom, jak moc nouzový stav a další opatření vlády konkrétní podnikatele zasáhly.

„Pomůže nám jen odpuštění nájmů, nějaké odklady nemají cenu. Máme už týdny zavřeno, navíc je naivní si představovat, že po uvolnění opatření budou lidé utrácet jako předtím. Nebudou,“ řekl už na začátku krize známý pardubický kavárník Miloslav Bajer.

Ten byl zpočátku dost smutný z toho, že město či jeho Rozvojový fond plánují pouze odklad placení nájmů na konec roku. Nedostatečnost opatření si po měsíci uvědomili i samotní politici.

„Koncem března jsme v radě schválili, že nájemcům našich prostor odložíme splatnost nájemného do konce roku. Jsem ale přesvědčen, že je třeba být ještě vstřícnější. Chci, abychom těmto subjektům odpustili nájemné za dobu, kdy nemohli vykonávat svou činnost.

Podle míry dopadu krizových opatření do jejich činnosti by jim město mělo poskytnout slevu z nájemného i po skončení nouzového stavu,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že stejný krok bude vyžadovat i po Rozvojovém fondu, který také poskytuje prostory pro podnikání. Třeba v Machoňově pasáži či na třídě Míru.

Vstřícný krok i ohrožení podnikatelské soutěže

Návrh, který bude mít samozřejmě výrazný dopad do rozpočtu města, schválilo zastupitelstvo. „Odpuštěním nájemného přijde město za měsíc bezmála o čtyři miliony korun, následné slevy na nájemném pak mohou činit až téměř tři miliony korun měsíčně. Naší prioritou je ale v tuto chvíli návrat do doby před pandemií,“ doplnil primátor města.

Ovšem někteří zastupitelé během košaté debaty upozorňovali na to, že na první pohled působí krok jako velmi vstřícný. Na straně druhé však bude mít fatální dopad na podnikatelskou soutěž a férové podmínky.

„Kadeřnice v městském dostane slevu 100 procent, druhá kadeřnice je u soukromníka, ale té nesleví nikdo nic, protože třeba majitel nemovitosti žije právě z nájmu a živí z něho rodinu. To mi přijde hodně neférové, protože my si jako správci veřejných peněz můžeme takové gesto dovolit, ale soukromníci ne,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

U primátora však svou pravicovou rétorikou neuspěl. Martin Charvát totiž upozornil na to, že je v zájmu všech pronajímatelů, aby jejich nájemci přežili, a proto by se také měli starat o to, aby jim pomohli. Podle něj totiž bude v dalších měsících extrémně těžké najít nové nájemníky.

„Samozřejmě bych si přál, aby v nás zůstala solidarita, která se tak úžasně projevuje v době koronavirové krize. Aby se u nás inspirovali majitelé dalších nemovitostí a pomohli postiženým podnikatelům postavit se zase na vlastní nohy, a zachovat tak ve městě služby, které potřebujeme,“ řekl Charvát.

Výzva, aby se připojili ostatní pronajímatelé, neprošla

Zastupitel za ODS Petr Klimpl však nechtěl zůstat u prostého přání a chtěl ostatní majitele podnikatelských prostor ke slevám vyzvat.

„Pokud odpustíme nájemné, tak děláme nerovné prostředí, protože ti, kteří jsou v nájmu u soukromníků žádnou úlevu dostat nemohou. Vím, že jim to nakázat nemůžeme, ale mohli bychom dát výzvu, aby se k nám připojili,“ uvedl, ale jeho návrh neprošel.

Schválená opatření pomohou více než 200 nájemcům městských nebytových prostor, kteří zde mají restaurace, kavárny, ordinace, provozovny svých živností, dílny, sklady i kanceláře a podobně, i 14 městských sportovišť.

„Bylo to těžké nastavit tak, aby to právně bylo lepší. Slevy budou odstupňované podle zásahu do jejich podnikaní,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Jedná se o plošná opatření. „Nebyl čas detailně posuzovat jednotlivou provozovnu vedle druhé. Někdo mohl sice mít otevřeno, otázka ale je, kdo k němu mohl přijít. Máme tři vrstvy slev na nájemném 100, 75 a 50 procent.

Úlevu jsme nedávali jen třeba teplárně, kam nikdo chodit nemusí. Zbytek jsme dali do jednoho balíku. Podnikatelé musí dokázat, že byli omezení,“ dodal primátor města. Podnikatelům navíc různými programy pomáhá i stát, to však nebude mít vliv na městská opatření.