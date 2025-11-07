Přes pět let odmítalo Staré Město u Moravské Třebové stavbu velkého odpočívadla u plánované dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí. Nakonec ale Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) obec přesvědčilo. Mimo jiné tím, že zaplatí výměnu starého vodovodu.
Dálnici D35 sice chtějí všichni, ale odpočívky skoro nikdo. Ve Starém Městě, kudy má vést poslední úsek D35 spojující Opatovec u Svitav s Mohelnicí, lidé proti odpočívkám sepsali petici. Odmítali zábor zemědělské půdy. Báli se hluku, vadilo jim, že většina parkovacích míst má být určena pro nákladní auta.
Krajští úředníci jejich námitky částečně uznali a v procesu EIA přiměli ŘSD ke změnám. Na základě rozhodnutí vydaného v červnu 2022 musel státní podnik zmenšit plochu i vybavení odpočívky.
Benzinka a toalety, ale bez restaurace
a dětského hřiště
Výsledkem je, že řidiči tak mohou zapomenout na podobný servis, na který jsou zvyklí na všech velkých odpočívkách na západ od našich hranic. Na dvou odpočívkách v každém směru jízdy kromě čerpací stanice a korporátních toalet se sprchami nebude restaurace ani dětské hřiště. První verze počítala se zabráním více než dvaceti hektarů, nakonec by to mělo být podle zveřejněné dokumentace 18 hektarů. Naopak vysázená zeleň musí podle úředníků zabrat stejně velkou plochu.
„Řadu let jsme do vyjádření psali, že s budoucí odpočívkou nesouhlasíme. Pořád nás přesvědčovali, že odpočívku je potřeba někde udělat. Docílili jsme alespoň toho, že je menší. Původní zábor počítal s 20 hektary půdy,“ řekla starostka Starého Města Jarmila Řezníčková.
Z nejnovějšího informačního letáku ŘSD však vyplývá, že projektantům se přes skromnější návrh povedlo počet parkovacích míst zachovat. Bude zde více než 350 míst.
Pro kamiony bylo původně určeno 200 míst, nakonec jich má být dokonce o patnáct více. Deset stání v každém směru bude zarezervováno pro nabíjení elektrických nákladních aut.
Mírně přibude i míst pro osobní auta, naopak méně prostoru bude pro vozidla s přívěsem, karavany a obytné vozy.
Jediná velká odpočívka
Význam oboustranné odpočívky ve Starém Městě je o to větší, že mezi Opatovicemi a Mohelnicí bude jedinou velkou odpočívkou. Od několikanásobně menší odpočívky u Hrušové, kde vznikne v každém směru 14 míst pro kamiony, bude vzdálená přes 40 kilometrů, což není málo.
ŘSD však ještě letos na jaře nemělo úplně vyhráno. Od obce požadovalo souhlas k připojení odpočívky na hlavní vodovodní řad obce. „Obec zopakovala svoji obavu z velkého předpokládaného množství odebírané vody odpočívkou a z velké délky vodovodní přípojky,“ stojí v usnesení zastupitelstva z května tohoto roku.
Státní podnik udělal ústupek a nabídl obci kompenzaci v podobě výměny připojovacího vedení vodovodu z čerpací stanice na hlavní řad. „Měli jsme společnou schůzku i s projektanty a domluvili jsme se, že ŘSD umožníme se připojit za to, že nám zafinancují asi 165 metrů dlouhý vodovod od čerpací stanice, který nemáme zrekonstruovaný,“ řekla starostka Jarmila Řezníčková k investici za necelé dva miliony korun.
Dopravní a energetický stavební úřad na konci srpna vydal pro odpočívku společné povolení. Nic už by tak stavbě odpočívadla nemělo bránit.
Nutná je samozřejmě ale ještě jedna podmínka. Stát musí rozjet výstavbu pětatřicetikilometrového úseku dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí, která se odehraje prostřednictvím PPP projektu.
Smlouvu s vítězem vzešlého z vícekolového výběrového řízení na zhotovitele a provozovatele dálnice chce mít ministerstvo dopravy uzavřenou nejpozději příští rok, kdy by se mělo začít stavět. V ideálním případě začne nový úsek dálnice i s dvěma odpočívkami u Starého Města sloužit v roce 2029.