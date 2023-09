Řidiči kamionů se u obchvatu Svitav dočkají odpočívky, budou mít i sprchy

Zná to při hledání volného místa pro povinnou přestávku nebo před nakládkou zboží na druhý den každý řidič kamionu. U českých silnic a dálnic chybí až dva tisíce odstavných míst pro kamiony.

Je to i problém průmyslové zóny Paprsek ve Svitavách, kde řidiči kamionů marně hledají legální parkovací místo. Spousta z nich proto zajíždí všude možně. Poslouží jim třeba krajnice v nedaleké Olomoucké ulici, kam se snaží s mnohatunovým kolosem napasovat.

„Je to otřes. Jsem rád, že na noc vůbec nějaké místo najdu. Do fabriky mě pustí až ráno. Sociálky jsou támhle za zdí,“ ukazuje řidič Mirek na opuštěný areál jatek, kam valná část šoférů chodí vykonávat tělesnou potřebu.

O nedostatečné technické infrastruktuře v průmyslové zóně na východě města svitavská radnice ví. Před dvěma lety proto začala pracovat na projektové dokumentaci na propojení průmyslové zóny s budoucím obchvatem města.

„Věděli jsme, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při přípravě obchvatu musíme přesvědčit o potřebě sjezdu do průmyslové zóny tak, abychom nadále nezatěžovali městské komunikace a dopravě ulehčili. Podařil se prosadit sjezd i výjezd, což nebylo úplně jednoduché,“ řekl k přímému napojení průmyslové zóny na obchvat místostarosta Svitav Pavel Čížek.

Téměř půl kilometru dlouhá silnice se měla stavět zároveň s obchvatem, nakonec bude mít zhruba rok zpoždění. Město totiž čekalo na rozhodnutí o dotaci. O žádnou malou investici nejde. Předpokládané náklady jsou zhruba 57 milionů korun, dotace z toho činí 42 milionů korun.

Nová silnice pomůže i autobusům

Projekt počítá s vybudováním zhruba půl kilometru dlouhé silniční spojky Průmyslové ulice s obchvatem a odpočívkou pro nákladní vozidla s kapacitou devíti vozidel. Nezapomnělo se ani na tolik potřebné toalety se sprchou.

„Mimo to dojde ke kompletní rekonstrukci chodníků a cyklostezky a zbudování parkoviště pro kamiony včetně sociálního zařízení. Samozřejmě počítáme i s prvky pro zadržování vody v krajině a velkým množstvím zeleně,“ dodal starosta Svitav David Šimek.

Nové dopravní napojení má ulehčit i pohyb autobusů, které navážejí zaměstnance do zdejších podniků. Vznikne zde proto obratiště s další autobusovou zastávkou. „ČEZ Distribuce počítá i s nabíjecí stanicí pro osobní i nákladní automobily,“ dodal Čížek.

Město by chtělo mít do začátku září vybraného zhotovitele stavby. Vlastní práce začnou zkraje příštího roku a trvat mají dvanáct měsíců. Do té doby bude odbočka z budoucí křižovatky ve tvaru T na obchvatu zaslepena.

ŘSD plánuje 9,5kilometrový obchvat města otevřít do konce roku. Skvělá zpráva je to nejen pro samotné řidiče, kteří hlavně v dopravních špičkách ve Svitavách poskakují ze všech směrů před hlavní okružní křižovatkou, ale i obyvatele místních částí Lačnova a Lánů.