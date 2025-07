Vyhodit pytel s odpadem do sousedovy popelnice nebo koše v městském parku se nemusí za pár týdnů ve Vysokém Mýtě vyplatit. Za takový prohřešek totiž bude lidem hrozit i několikatisícová pokuta. Zastupitelé schválili novelu odpadové vyhlášky, která nově zakazuje odkládání vlastního komunálního odpadu do cizích odpadních nádob.

Město tím reaguje na přeplněné kontejnery na sídlištích, které se plní cizím odpadem od různých nájezdníků nebo lidí z nájemních bytů, kteří nemají žádnou motivaci třídit.

„Občané si na sídlištích stěžují i na sousedy z okolních domů, kteří odhazují odpad do jejich nádoby, protože to k ní mají při cestě do obchodu nebo do práce blíž. Pak dochází k přeplňování popelnic a stížnostem, že lidi nemají kam vyhodit odpad. Nejúčinnějším opatřením je uzamykání kontejnerů, ale ne všichni s tím souhlasí,“ řekl místostarosta Vysokého Mýta Jan Lipavský.

Každý vysokomýtský obyvatel tak bude mít povinnost odkládat směsný komunální odpad výlučně do popelnice, která přináleží k jeho domu.

Radnice k vymáhání novelizované vyhlášky využije kromě hlídkujících strážníků i čtyři mobilní kamery. Ty už dříve pořídila kvůli podnikatelům, kteří systém zneužívají a odpad likvidují v odpadových hnízdech po městě. „Máme z toho už poměrně dost výstupů, trochu jsme zahltili i náš odbor životního prostředí, který musí řešit víc správních řízení než doposud. Něco vyřídí i městská policie,“ dodává Lipavský. Lidé se nezdráhají do nádob vyhodit ledacos. Ať už jsou to například staré pneumatiky, nebo stavební suť.

Nebude však docházet k absurdním situacím, při kterých by úředníci nebo strážníci pokutovali někoho, kdo vyhodí do odpadkového koše například obal od snědené pizzy nebo psí exkrement.

Jak upozorňuje Hana Malá z ministerstva vnitra, zákaz se vztahuje vždy k odpadu vyprodukovanému v dané nemovitosti. „Směsný odpad vyprodukovaný typicky na veřejném prostranství může být v souladu s danou vyhláškou odkládán do odpadkových košů rozmístěných po městě,“ sdělila mluvčí resortu k vyhlášce, která je v souladu se zákonem.

„Ministerstvo vnitra každoročně posuzuje řádově stovky obecně závazných vyhlášek stanovující obecní systém odpadového hospodářství, přičemž obdobná povinnost se v těchto vyhláškách pravidelně objevuje,“ dodala.

Vyhláška má podle radnice působit na lidi hlavně preventivně. Město proto nemá v plánu fotopastmi pokrýt všechny kontejnery ve městě. „Za první porušení nemusí padat hned drakonické pokuty, ale naší snahou je lidi upozornit, že se to dělat nemá. Vždy bude záležet, jaký charakter přestupek má. Když osvěta nepomůže, potom přistoupíme k pokutám,“ dodal Lipavský a upozornil, že jednotlivé prohřešky budou zveřejňovány na webových stránkách města, stejně jako se to děje u jiných přestupků.

Město se připravuje na odpadovou revoluci

Vedení města se touto změnou připravuje na případnou změnu placení směsného komunálního odpadu. Ve Vysokém Mýtě totiž zvažují přechod z poplatku za občana na systém, ve kterém obyvatelé zaplatí za skutečně vyhozené množství směsného odpadu. Pak bude mít schválený zákaz mnohem větší opodstatnění, neboť každý by si začal svoji popelnici hlídat.

Města, která podobný systém v době rostoucích cen za ukládání odpadu na skládky zavedla, si pochvalují, že změna obyvatele motivuje k většímu třídění. Na druhou stranu to přináší další neduhy v podobě černých skládek, což je dnes třeba i odhozený pytel s odpadem u kontejneru nebo odpadového hnízda.

Vysoké Mýto patří k městům s nejlépe vytříděným odpadem. Dvanáctitisícové město v komoditách papír, plast, sklo a kov výrazně převyšuje celorepublikový průměr a množství vyprodukovaného odpadu se daří držet pod zákonným limitem. Obce mají letos povinnost dosáhnout vytříděnosti komunálního odpadu ve výši 60 procent, za loňský rok to ve Vysokém Mýtě bylo dokonce o čtyři procenta víc.