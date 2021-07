O vakcinaci mají zájem i děti od 12 let, k očkování se teď dostanou snáz

14:04

Kdo byl starší, přišel při očkování dříve na řadu. Pravidlo uplatňované registračním systémem při čekání na vakcínu proti covidu-19 se nyní mění tak, aby mladší děti nebyly znevýhodněny. Na konci příštího týdne by měly mít za sebou první očkování tři tisíce dětí od 12 do 15 let z Pardubického kraje.