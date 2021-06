Očkovací truck zvládne čtyři tisíce lidí týdně, rozjezd v Pardubicích vázl

V Pardubickém kraji bude možné se od června nově naočkovat proti koronaviru také v Králíkách, Lanškrouně nebo Lázních Bohdaneč.

„Mám informace, že v těchto městech očkovací místa vzniknou. Nemají sice velkou kapacitu, je to kolem 500 lidí týdně, ale pomáhají nám, protože dostupnost Králicka do Ústí nad Orlicí je 50 kilometrů a my nutně potřebujeme, aby byla bližší,“ řekl hejtman Martin Netolický.

