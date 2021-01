Svitavy zbudovaly očkovací centrum za 15 tisíc, teď je inspirací pro ostatní

Pardubický kraj ve středu obdržel čtyři plata vakcíny proti koronaviru od společnosti Pfizer. Celkem se jedná o 4680 dávek, které byly ihned distribuovány do pěti očkovacích center. „Bohužel se v posledních dnech ukázalo, že dostáváme v poměru na počet obyvatel méně vakcín než jiné kraje. To se však změní v příštích týdnech, kdy Pfizer avizoval krácení dodávek o 15 až 30 procent,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický s tím, že očkování prioritních skupin včetně seniorů nad 80 let bude pokračovat i v dalších dnech.