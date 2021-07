Očkování v Pardubickém kraji začíná brzdit. Ubude vakcín i center

Doba, kdy si zájemci mohli vakcínu proti covidu-19 sehnat během pár dní, zřejmě končí. Vedení Pardubického kraje oznámilo, že začne snižovat kapacitu očkovacích center. Nicméně to neznamená, že by se vakcinace proti čínské chřipce zastavila.

Politici prý reagují hlavně na to, že ubude dodaných očkovacích látek. Byť to nezaznělo, dá se předpokládat, že za omezením center je i to, že zájem o očkování klesá. Ten, kdo měl o vakcínu velký zájem, už ji dávno má. Zbývají hlavně lidé, kteří váhají nebo látku rovnou z principu odmítají.

„V průběhu července předpokládáme snížení dodávky vakcíny od společnosti Pfizer na 50 procent červnových dodávek. Vzhledem k tomu bude postupně docházet také k omezování jednotlivých očkovacích míst a jejich kapacit,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický zvolený za ČSSD.

Předpokládá však, že centra zůstanou v nemocnicích akutní péče, k nim by měla dál fungovat očkovací místa na Seči, v pardubické poliklinice KOLF, v Hlinsku, Rybitví, Brandýse nad Orlicí a v Jevíčku.

„V případě našich příspěvkových organizací v Lázních Bohdanči a Luži předpokládáme možnost rychlé aktivace očkovacího místa v případě potřeby,“ doplnil hejtman s tím, že od 14. července by pak neměla zbývající centra vypisovat volné první termíny.

V Pardubickém kraji zdravotníci podali od konce loňského prosince 362 657 dávek vakcíny. První dávku dostalo 218 051 lidí. V tuto chvíli kraj eviduje přibližně 500 registrovaných zájemců o očkování denně. Dílčí nárůst se očekává po uvolnění registrací pro děti od 12 do 15 let věku, kterých je v kraji přes 20 tisíc.

„Očkování dětí bude možné pouze v očkovacích místech provozovaných Nemocnicí Pardubického kraje. V Pardubicích se bude očkovat od 8. července, v ostatních místech od 12. července. Vše je ovlivněno tím, že u očkování této skupiny musí být vždy přítomen pediatr,“ řekla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková zvolená za STAN.

Jedním z problémů, se kterými se očkovací místa v tuto chvíli potýkají, je změna intervalu pro očkování druhou dávkou a možnost měnit si termín druhého očkování.

„Bohužel jsou lidé, kteří chtějí změnit svůj termín očkování i několikrát, což je náročné jak pro infolinky, tak pro očkovací místa a plánování jejich kapacit,“ dodala radní Matoušková.

V kraji není proočkována ani polovina lidí

Krajská pracovní skupina také schválila oslovení Krajské hospodářské komory s nabídkou očkování ve firmách prostřednictvím příslušného závodního lékaře. „Chceme zjistit poptávku po tomto typu očkování přímo ve firmách s využitím závodních lékařů, což by mohlo opět zvýšit proočkovanost populace,“ sdělil hejtman Netolický.

Zatím je z uvedených čísel patrné, že alespoň první dávku vakcíny nemá v kraji ani polovina populace. A to je podle odborníků problém. Podle jejich odhadů je totiž k vytvoření kolektivní imunity nutné, aby očkovací látku dostalo alespoň 70 procent obyvatel. Obecně platí, že čím více to bude, tím je větší šance na vymýcení choroby.

Od loňského března se nákaza v kraji prokázala u 93 509 lidí, z toho se nakazilo 14 517 lidí nad 65 let. Vyléčených je 91 998. Zemřelých je 1442, za poslední týden kvůli covidu-19 přibyla tři úmrtí.

V předchozím týdnu zemřel jeden člověk. V přepočtu na 100 tisíc lidí je v kraji pět nákaz za posledních sedm dní. Z toho na Pardubicku je to devět nově nakažených, na Orlickoústecku čtyři, na Chrudimsku čtyři a na Svitavsku sedm.