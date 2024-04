Chlebíčková slavnost nabídla lahůdky s králičí panenkou i vanilkovým krémem

Z altánu za Hernychovou vilou se táhne dav lidí. K zakoupené vstupence na Chlebíčkovou slavnost dostal každý obložený chlebíček zdarma. Obsluha se snaží výdej urychlit, ale návštěvníci dlouze vybírají očima.

Zvolit klasiku, nebo zkusit něco originálního?

„Tento mi moc chutná, vyfoukla jsem poslední kamarádce, které by chutnal ještě víc,“ říká Marie z Ústí nad Orlicí a pochutnává si na klasice s vajíčkem.

Její kamarádka Věra je na výrobu chlebíčků odbornice. Alespoň to tvrdí její manžel, který říká, „že jsou nejlepší v celém východočeském kraji“.

„Přesto jsem přišla, abych se inspirovala, přiučila se od mistrů šéfkuchařů, abych příště na veku přidala nějakou novinku. „Dala bych na ni lososa, nebo třeba rostbíf,“ řekla Věra. Sama si pochutnává na chlebíčku, který doplňuje sterilované rajče.

„Manžel nemá rád na chlebíčku rybičky, ale mně nevadí,“ říká Věra. Co na tom, že jim drobečky z chlebíčku v parku odpadávají a kousek pomazánky skončil na sukni, chuť chlebíčku je silnější než špatná nálada z ušpiněné sukně.

V Hernychově vile vznikají chlebíčky pod rukama mistrů kuchařů. Některé jsou hodně netradiční. Základová nátěrka je z žervé a mascarpone, chuť zvýrazňuje vanilkový lusk. „Na to drolím mražené jahody a přidávám malinový gel a na závěr sušené borůvky. Na konec přidám praskací prášek, aby to v puse příjemně vybuchlo,“ říká kuchař Vojtěch Kletečka.

Na další chlebíček dává pomazánku z medvědího česneku, na níž pokládá králičí panenku obalenou ve slanině. Využívá fermentovanou ředkvičku a marinovaný květák a cramble ze strouhanky a bylinek. Zelenou barvu na lahůdce zastupuje majonéza z libečku a kopřiv.

„Děláme také veko-zelo-vepřo. Kulajdu chlebíček. Zkouším kombinovat chutě, takže vznikl jarní chlebíček. Koprovkový chlebíček připomíná stejnojmennou polévku. Mám připravený chlebíček s uzeným masem nebo uzeným jazykem,“ řekl.

Jeho kolegovi Františku Rybkovi na chlebíčku chutná vše. „Jsou překvapení, ale chutě se začnou spojovat. Není to hned. Když připravujete chlebíček, chutě nejsou spojené. Je to jako s míchaným alkoholem. I tady se míchají chutě a ty se potřebují spojit. Je dobré chvíli počkat, vychutnat si to v puse. Nyní dělají hodně lidé veky doma, tím se lahůdkový chlebíček posouvá dál, než je klasický chlebíček, který je možné koupit v polotovarech,“ řekl Rybka.

Obložené chlebíčky vymyslel ve 20. letech 20. století Jan Paukert pro svého přítele, malíře a operního pěvce Jana Rytíře Skramlíka. Chtěl něco, co by ho zasytilo, a tak vznikla oblíbená česká lahůdka.