Úmorná uzavírka na Hřebči končí. Bylo to neúnosné, líčí lidé z obcí na objížďce

Server iDNES.cz už minulý týden napsal, že stavbaři se pokusí opravu čtyřkilometrového úseku silnice u Moravské Třebové vzhledem k vytíženosti hlavního tahu a komplikacím na objízdných trasách zkrátit na co možná nejkratší dobu. Řidiči, kteří na víkend plánovali jet po severní alternativě dálnice D1, si mohou oddechnout. Silnice začne být jak na Olomouc, tak na Hradec Králové průjezdná už dnes večer.

„Dopravní policie dnes dopoledne dala souhlas s předčasným užíváním silnice I/35 v obou směrech. Stavební práce se podařilo zkrátit o téměř celý měsíc, než bylo původně plánováno. Urychlení prací bylo díky nasazení stavební firmy velmi podstatné,“ řekl Jiří Lorenc ze společnosti LETS DZ, která objízdnou trasu navrhla. O konci uzavírky na síti X informovalo odpoledne i ŘSD.

Silnice I/35 mezi velkou okružní křižovatkou a Moravskou Třebovou začne být uváděna do provozu postupně. Dopravní značky začnou pracovníci firmy, která instaluje dopravního značení, odklízet kolem šesté hodiny večer.

„Abychom mohli co nejdřív pustit tranzit, dopravní značky začneme odklízet od Svitav směrem k Mohelnici. Kolem sedmé hodiny by měla být silnice I/35 od Svitav i od Mohelnice v provozu. Poté začneme sklízet dopravní značky na objízdných trasách,“ dodal Lorenc.

Právě tam na konec uzavírky čekají nejvíc. Po dobu úplné uzavírky za poslední týden byla nejhorší situace v obcích Sklené, Pohledy, Křenov, Dlouhá Loučka a Útěchov, přes které i přes zákaz jezdily kamiony od Mohelnice směrem na Svitavy. Málokterému řidiči nákladního auta se totiž chtělo jezdit po oficiální objízdné trase dlouhé 71 kilometrů.

„Je to chvílemi neúnosné. Ta neukázněnost některých řidičů,“ svěřila se Jarka Bláhová z Pohledů, která ve čtvrtek ze svého okna natočila, jak na úzké silnici přes obec nemůže kvůli řidičům v protisměru projet houkající sanitka. Velkou úlevu dnes večer pocítí také obyvatelé Křenova, kde se na křižovatce vlivem brzdění těžkých nákladních aut vytvořila v asfaltu velká mulda.

„Silnici samozřejmě nemůžeme opravit za provozu. Objížďka končí. Budou následovat opravy,“ uvedl na sociálních sítích starosta Křenova Václav Dvořák.

Další omezení začne u Litomyšle 10. srpna

Opravy však na „pětatřicítce“ nekončí. Dopravní policisté a odbor dopravy v Litomyšli již odsouhlasili provizorní dopravní značení v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí silnice I/35 na výjezdu z Litomyšle směrem k budované dálnici D35.

Uzavírka se dotkne obcí Janov a Strakov, přes které bude od 10 do 29. srpna vedena jednosměrná objízdná trasa do Litomyšle. Opačný směr na Mohelnici pojede vždy v jednom jízdním pruhu po stávající silnici. Cesta z Litomyšle přes Strakov do Janova tak bude uzavřena pro veškerý provoz včetně autobusů. Objížďka pro kamiony nad 12 tun ve směru na Hradec Králové povede po silnicích I/43 a I/14 přes Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí.