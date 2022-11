Žamberk nemá obchvat jistý, hlavním tahem Orlických hor projíždí málo aut

Na malebný průjezd náměstím v Žamberku s klikatou silnicí pod zámkem si vzpomene nejeden řidič, který od Hradce Králové míří na dovolenou do hor. Řidiči kamionů, kteří se na úzkých vjezdech do náměstí těžko vyhýbají, už tak nadšení nejsou. I místní dlouhá léta vyhlížejí obchvat, který by město obkroužil z jihu.

Ředitelství silnic a dálnic si proto nechalo zpracovat technicko-ekonomickou studii, která podrobněji rozpracovala variantu z předchozí vyhledávací studie z roku 2009. Její výsledky budou vyhodnoceny napřesrok.

„Řešení přeložky silnice I/11 bylo navrženo nejen s ohledem na související technické normy a předpisy, ale i s ohledem na stávající zástavbu, potřeby provozovatelů přilehlých areálů a potřeby města Žamberka a dotčených obcí, se kterými byl návrh přeložky podrobně konzultován. O dalších krocích vedoucích k přípravě a realizaci stavby přeložky silnice I/11 se v současné době diskutuje a mohlo by být rozhodnuto během příštího roku,“ uvedla Bohdana Skokanová z oddělení koncepce Ředitelství silnic a dálnic.

Téměř devět kilometrů dlouhé silnici zanesené od roku 2014 v územním plánu města nehrají příliš do karet současné ani výhledové intenzity dopravy, na základě kterých se vyhodnocuje ekonomická efektivnost stavby.

Dnes náměstím Žamberka projede téměř deset tisíc aut za den. Podíl tranzitní dopravy na staré „jedenáctce“ spojující Hradec Králové a Ostravu je však mnohem nižší. Z toho vyplývá, že Žamberk je regionálním zdrojem a cílem dopravy, který převládá nad tranzitem. Podle dat simulujících zatížení silnic v okolí Žamberka, která má MF DNES k dispozici, by v roce 2032 tranzitní doprava na obchvatu dosahovala zhruba čtvrtinových hodnot. A o moc vyšší nejsou hodnoty ani v polovině století.

Trasa obchvatu Jižní obchvat Žamberka na silnici I/11 by měl vyvést dopravu mimo zastavěné území města v členitém terénu pěti katastrů – Helvíkovice, Žamberk, Dlouhoňovice, Lukavice v Čechách, Líšnice. Trasa komunikace má od Vamberka překonávat Divokou Orlici po 290 metrů dlouhé estakádě, dále je vedena v souběhu se železniční tratí Týniště nad Orlicí – Hanušovice k mimoúrovňové křižovatce se silnicí II/312, která bude novou silnici i trať překonávat 300 metrů dlouhým mostem. Obchvat má využít i stávající komunikaci v Nádražní ulici, která prochází průmyslovou oblastí. U vrchu Zakopanka se má obchvat vrátit na I/11. Délka trasy obchvatu je 8 827 metrů, celková délka mostů je 700 metrů. Projekt také počítá s řadou obslužných a místních komunikací.

„Dopravní zatížení obchvatu nebude ve výhledu nijak extra vysoké, část dopravy bude cílová do přilehlé části města a průmyslových zón. Podle dopravního modelu se pohybuje ve výhledu na jednotlivých částech kolem tří až čtyř tisíc vozidel za den. O podobné hodnoty dojde ke snížení dopravy na stávajícím průtahu městem,“ sdělil Michal Vrabec z úseku výstavby ŘSD. K poklesu dopravy by mělo dojít i v ulicích Nádražní a 28. října směrem do centra města.

Do karet Žamberku moc nehraje ani zprovoznění dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí, která má do roku 2029 propojit severní části republiky, což by znamenalo pokles dopravy i na spojnici I/11, která historicky propojovala Prahu a východní Čechy se Slezskem. Jak vyhodnocení technicko-ekonomické studie nakonec dopadne a jaké bude definitivní slovo Centrální komise ministerstva dopravy pro realizaci obchvatu, by mělo být jasné v příštích měsících.

Už dnes je však zřejmé, že intenzita dopravy na obchvatu je pro ŘSD zásadním parametrem z hlediska efektivity. Ukázalo se to před třemi lety v Poličce, kde chtěli oživit debatu o severním obchvatu města. ŘSD po zpracování směrového dopravního průzkumu uvedlo, že aby se dalo na silnici I/34 uvažovat o investici do obchvatu, muselo by po něm jezdit významně více než pět tisíc vozidel denně. Od té doby se věci ve prospěch obchvatu neposunuly.

Nový starosta Žamberka je stále optimistou. „Jednání probíhají. Technicko-ekonomická studie zpracována byla, ale vyhodnocena bude až příští rok. Myslím si, že obchvat by městu přinesl určitě pozitiva. Počkejme si,“ řekl starosta Žamberka Jiří Mencák.