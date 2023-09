Severovýchodní obchvat Pardubic rychle roste, most bude novou dominantou města

Cyklisté a bruslaři, kteří jezdí podél Labe z Pardubic do Kunětic, mají novou atrakci. Mohou v přímém přenosu sledovat, jak roste severovýchodní obchvat města. Intenzivně se staví jak na pravém, tak na levém břehu Labe. Budoucí silnice už je dobře patrná na poli mezi řekou a sídlištěm Dubina, na druhé straně zase už stojí nájezd na chystaný most.

„Zatím to vypadá dobře, co mám zprávy z vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tak jde vše podle harmonogramu. Jen si přeji, aby to tak i zůstalo,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Momentálně se intenzivně staví vlastně na celém úseku silnice, která bude dlouhá zhruba čtyři kilometry. Například u Starého Hradiště se dělaly přeložky sítí a kvůli tomu se tam musela rozšířit silnice.

„Stavba obchvatu provoz v Pardubicích a okolí ovlivňuje a ještě ovlivňovat bude. Snažíme se maximálně nepříjemnosti při jednání se ŘSD omezovat, ale občas to bez uzavírek nejde,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal odpovědný za dopravu.

Severovýchodní obchvat Pardubic Délka:

4,2 kilometru Cena:

1 446 miliardy korun Stavitel:

Hochtief CZ, Doprastav, Silnice Čáslav Počet stavebních objektů: 95 Počet protihlukových stěn:

12 o délce 1 632 metrů Počet mostů: 8 Počet opěrných zdí:

jedna o délce 74 metrů Délka trvání stavby:

27 měsíců

Jednoznačně nejzajímavější částí stavby bude budování nového mostu přes Labe. Ostatně ŘSD už k řece nechalo instalovat značky, které zakazují plavbu po Labi v úseku, kde most bude stát. Zákaz je nepříjemný hlavně pro členy nedalekého veslařského klubu.

„Stěžejním objektem mimo vlastní silnici I/36 je přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Jedná se o zavěšený most o dvou polích v celkové délce 255 metrů,“ uvedlo vedení ŘSD na svém webu.

Vyšší než Zelená brána

Zajímavostí mostu pak bude jeho výška. Jeho vrchol totiž bude 60 metrů nad terénem. „Rozpětí 135 metrů přes Labe řadí tento most k největším zavěšeným mostům u nás. Dominantou bude pylon, který bude vysoký 60 metrů a 48 metrů nad mostovkou,“ přiblížil unikátní konstrukci Pavel Vítek z firmy Hochtief CZ.

Mimořádnost mostu budou chtít radní ještě zvýraznit. „Výška mostu vlastně znamená, že bude vyšší než Zelená brána. Bude to nová dominanta města. Mám takový nápad, že by nebylo špatné ho třeba nějak zajímavě nasvítit, až bude hotový. Lidem ze ŘSD se to docela líbilo,“ uvedl náměstek Hrabal.

Obchvat, který propojí sídliště Dubina a Polabiny, by měl ulevit ulicím v centru města. „Jízdou po severovýchodním obchvatu dojde vlivem kratších vzdáleností a zároveň kvalitnější komunikace také ke snížení časové náročnosti na průjezd městem, a tím ke zlevnění cesty po novém obchvatu oproti průjezdu městem,“ stojí v dokumentu ŘSD.

Současně se zvýšením bezpečnosti dopravy se má zlepšit životní prostředí v bezprostřední blízkosti stávajících komunikací.

Zakázku získalo sdružení firem Hochtief CZ, Doprastav a Silnice Čáslav. Slavnostní zahájení prací se konalo loni 20. prosince. S uvedením do provozu se počítá v jarních měsících roku 2025.

„Je to pro město Pardubice klíčová stavba. I když až praxe ukáže, jak moc městu pomůže,“ uvedl primátor Nadrchal.