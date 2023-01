Na obchvatu Svitav jsou první metry asfaltu, dokončení se plánuje na podzim

ŘSD stavbu dlouho očekávaného obchvatu zahájilo loni na jaře. Od té doby se podařilo přeložit většinu inženýrských sítí a důležitým posunem je zprovoznění provizorní komunikace, na kterou je od konce listopadu po dobu stavby obchvatu svedena veškerá doprava ve směru na Brno.

„V současné době probíhají zemní práce. Kromě výkopů probíhají práce na zářezech a násypech na hlavní trase. Současně probíhá zakládání a výstavba spodní stavby mostů,“ řekl dopoledne novinářům Stanislav Král z úseku výstavby pardubické pobočky ŘSD s tím, že překážkou pro stavbu nejsou ani současné mrazy.

„Počasí do minus pěti stupňů Celsia je na zemní práce ideální. Země není tolik promrzlá a technika se nám neboří v bahně. Samozřejmě neprovádíme izolace a složité technologické práce, ale hrubé zemní práce, tím že jsou teploty přes den nad nulou a není nějak významně deštivo, probíhají v plném rozsahu,“ informoval zástupce ŘSD na prvním kilometru budované silnice.

Nová téměř desetikilometrová přeložka řidičům mezi Brnem a Svitavami nejenže ušetří čas, ale významně uleví sedmnáctitisícovému městu od tranzitu. Po dopravní tepně, kterou ve velkém užívají k cestám na jih i polští řidiči, projede městem denně okolo 15 tisíc vozidel.

Podle Josefa Řezníčka z oblastního závodu Střed společnosti M-Silnice, která spolu s firmou Eurovia obchvat za 787 milionů korun bez DPH staví, se neobjevují výraznější komplikace, které by práce zbrzdily.

Práce jdou podle harmonogramu

„Pokud nám nasněží, stavbu to nezbrzdí. Harmonogramy jsou nastavené tak, aby se během zimního období podobné komplikace neprojevily na konečném termínu dokončení,“ uvedl zástupce zhotovitele, který kromě zemních prací provádí práce na přípojích inženýrských sítí, výztužích na mostech nebo montáži kolektoru.

Usazené jsou už například dva prefabrikované klenbové mosty nedaleko vlakové zastávky v Lánech nebo u benzinové stanice v Hradci nad Svitavou.

„Ve značném stupni rozpracování je například i nový most v Hradci nad Svitavou, pod který jsme v prosinci mohli svést dopravu. Samozřejmě chybí betonáže kolem základů. Ty se v tomto počasí dělat nedají,“ řekl Řezníček.

Obchvat Svitav.

V některých úsecích se začíná pomalu rýsovat i finální silnice. Prakticky hotová je přeložka silnice třetí třídy od Kamenné Horky k budoucí mimoúrovňové křižovatce v Lánech, dělníci už také stihli na obchvatu v Lačnově položit spodní štěrkové vrstvy a podkladní vrstvy živičného povrchu.

Stavaři mají před sebou ještě náročný úkol v podobě výstavby velké okružní křižovatky, a to v místech dnes vytížené křižovatky silnic I/35 a I/43, na kterou obchvat vyústí. „Práce by měly začít v dubnu a potrvají celou letošní sezonu až do listopadu, kdy počítáme se zprovozněním celého obchvatu,“ dodal zástupce ŘSD.

V dubnu se na křižovatce počítá i se zprovozněním provizorních bypassů, po kterých se bude po několik měsíců jezdit sníženou rychlostí. Podle ŘSD by to však nemělo znamenat větší dopravní komplikace.

Stavba okružní křižovatky je navíc úzce koordinována s plánovanou výstavbou dálničního úseku D35 Janov-Opatovec, na který probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

„V rámci dodatečných informací dochází k posunu termínu, přičemž aktuální termín otvírání obálek je začátkem měsíce února. Počítáme se zahájením stavby v řádu nejbližších měsíců po ukončení výběrového řízení,“ dodal Stanislav Král s tím, že stavba blízkého železničního mostu přes budoucí D35 by měla být na jaře hotová.