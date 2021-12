Silničáři otevřeli obchvat Chrudimi, pomůže i dopravou přetíženým Slatiňanům

Hasiči vyjížděli k vozidlu mimo silnici na křižovatce, kde nová část obchvatu u Slatiňan začíná.

„V Kunčí havarovalo auto do příkopu. Nehoda si vyžádala jedno lehčí zranění,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Obchvat začíná u Medlešic a ústí za Slatiňany na silnici I/37 z Chrudimi. Spolehlivě odvede dopravu v ose sever - jih a z rušného a věčně ucpaného průtahu Slatiňan by měl udělat klidnou ulici, kde se najde i prostor pro cyklisty.

„Znamená to velké uvolnění od dopravy. Určitě to bude hned vidět. Od Nasavrk stoprocentně a ti, co přijíždějí od Pardubic a sjíždějí do města, si na to brzy také zvyknou,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

„Pro obyvatele Chrudimi a Slatiňan je to krásný dárek. Myslím si, že si doslova užijí klidné Vánoce,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Součástí obchvatu je jedna mimoúrovňová křižovatka, sedm mostů a tři protihlukové stěny. Původně vysoutěžená cena 442 milionů korun bez DPH se během dvou let výstavby zvedla o necelých dvacet milionů korun.

Průjezd Chrudimí před dokončením první části obchvatu trval řidičům ve špičce i půl hodiny, po roce 2015 se situace výrazně zlepšila. Kamiony a další vozy jedoucí v ose sever - jih však musely i nadále sjíždět do města, kde vytvářely dopravní zácpy.

Ve Slatiňanech se situace dokonce každý rok ještě zhoršovala. Podle sčítání dopravy z roku 2016 tam hlavní ulicí projíždělo dvanáct tisíc aut denně, z toho dva tisíce nákladních vozů.

Nová silnice zajistí ve čtyřtisícovém městečku volnější ulice, bydlení tam bude atraktivnější než dosud. Obchodům ale zmizí část zákazníků.

Větší nápor dopravy očekávají Slatiňany v ulici Vítězství. Ta je rušná už dnes, ale nyní začne sloužit jako hlavní trasa pro nájezd i sjezd z obchvatu ve směru od obce Orel.

Chrudimi se třiadvaceti tisíci obyvateli se uleví, jen není jasné, jak výrazně. Dopravu totiž zahušťuje i tranzitní doprava ve směru od Čáslavi a od průmyslové zóny v někdejší Transportě.

Vyřešit by to měl severozápadní obchvat města, který se napojí na tento nový a bude pokračovat severně až za Markovice či dokonce za obec Bylany. K tomu je ale zatím hodně daleko.

Na průtahu Chrudimí se objevily cyklopruhy, město už počítá s tím, že aut bude méně a cyklisté se zde budou cítit bezpečně i na hlavní silnici na rušném Masarykově náměstí.

Obchvat měl být hotový dříve, v roce 2015 se však ukázalo, že stavba patří mezi ty, u kterých by se podle Evropské unie měl zhotovit nový posudek vlivu za životní prostředí EIA.

MF DNES tehdy uvedla, že v takovém případě se druhá část obchvatu neotevře v roce 2019, jak se očekávalo, ale nejdříve 2021. Vzhledem k obvyklému tempu výstavby silnic v Česku je povzbudivé, že se tato předpověď nakonec naplnila.

Nemuselo to tak dopadnout. Firmy M-Silnice a Eurovia se během výstavby pokoušely kvůli komplikacím souvisejícím s koronavirem posunout termín otevření až do května 2022. Vedení Ředitelství silnic a dálnic to ale odmítlo.

Ve srovnání s jinými městy kraje se Chrudim díky novému obchvatu zbavila zásadních starostí s dopravou. Ve Svitavách se obchvat začne stavět příští rok, první část prstence obchvatů by měla příští rok začít růst i kolem Pardubic.

„Měli bychom začít řešit aglomeraci Ústí nad Orlicí, Česká Třebová. To je v této chvíli další největší sídlo v Pardubickém kraji, které nutně potřebuje obchvat,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).