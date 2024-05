Kvůli požadavkům armády obchvat postaví blíž k obcím u letiště, starostové zuří

Od konce zahrad u podlouhlých stavení na kraji Starého Mateřova je to k vojenskému areálu se starými betonovými úly přes pole kousek, sotva šest či sedm desítek metrů. Teď je zde naprostý klid. Do tohoto pruhu ale projektanti pro Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nakreslili novou, modrou variantu jihozápadního obchvatu Pardubic.

Původně měl obchvat obejít úly ze severu a Starý Mateřov by o nové silnici skoro nevěděl. „Nesouhlasíme s tím. Bohužel se výběr trasy podřizuje armádě,“ řekl starosta Starého Mateřova Václav Levinský.

Když před lety projektanti zakreslili do mapy jihozápadní obchvat Pardubic, odřízli vojenské letiště od starých betonových úlů u silnice vedoucí na Heřmanův Městec. Ministerstvo obrany na takové okleštění letiště ale nikdy nepřistoupilo.

ŘSD proto přišlo s obměněnou osmikilometrovou trasou, která betonové úly, ale i areál s kompostárnou Služeb města v Dražkovicích obloukem obchází. Krajský úřad minulý týden ukončil zjišťovací řízení a zveřejnil námitky proti chystané silnici. Ty zásadní mají okolní obce Staré Mateřov a Staré Jesenčany.

„Nemyslím, že by úly mohla armáda nějak smysluplně použít. Nevěřím, že tam budou někdy letadla. Nikdo nám nevysvětlil, proč je potřebuje,“ řekl Levinský. Obec chce, aby úřady zvážily vytvoření mimoúrovňového křížení letiště.

Příklad pro to už existuje v sousedním Hradci Králové, kde projekt severní tangenty počítá s jejím půlkilometrovým zahloubením kvůli ochrannému pásmu letiště.

Betonové úly u Mateřova je možné vidět ze silnice za branou zamčenou řetězem s visacím zámkem. Armáda v minulosti pardubickému magistrátu oznámila, že úly bude potřebovat. Nikdy neprozradila, co a kdy s hangáry bude dělat.

„Betonové úly u Starého Mateřova se nachází cca 600 metrů od dráhy pardubického letiště a je potřeba je vnímat jako součást infrastruktury letiště. Přes jejich stávající neutěšený stav způsobený podfinancováním armády v minulosti má areál potenciál významně zvýšit odolnost letiště a zlepšit jeho logistické zabezpečení,“ uvedla mluvčí generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková.

Podle ní má letištní infrastruktura zásadní roli pro obranu státu. „Pardubické letiště vzhledem ke své poloze má v obraně našeho státu důležité místo a armáda s jeho rozvojem dlouhodobě počítá. Z toho důvodu armáda nemůže souhlasit s odříznutím areálu Starého Mateřova od letiště Pardubice. Je nám velmi líto, že naše stanovisko sníží životní komfort obyvatelům Starého Mateřova, důvodem rozhodnutí je však obrana našeho státu,“ uvedla mluvčí.

Starosta: Škodit bude hluk i smog

Velké obavy mají ze silnice v obou variantách Staré Jesenčany, nová je podle starosty Jiřího Koutského pro vesnici o trochu horší. „Bude to obrovský zásah do krajiny, silnice povede po náspu, aby se dostala nad železnici a bude těsně kopírovat vesnici. Společně se silnicí na Chrudim to zde vytvoří jakýsi trychtýř, máme obavy, že se k nám bude odrážet hluk a bude se zde držet smog,“ řekl Koutský.

Přeložka silnice I/2 od Starých Čívic po mimoúrovňovou křižovatku Dražkovice by měla podle informačního letáku ŘSD stát přes sedm set milionů korun. Stavět by se nemělo dříve než v roce 2033. Pro Pardubice je klíčová jiná stavba – severovýchodní obchvat, který by měl začít sloužit na podzim příštího roku. Pak by měl přijít na řadu tříkilometrový jihovýchodní obchvat, na který už magistrát před rokem vydal pravomocné stavební povolení a letos v dubnu bylo vykoupeno 91 procent potřebných pozemků. Akce za 600 milionů korun by měla začít podle informačního letáku ŘSD v roce 2026.