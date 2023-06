Obchvat Holic už přestal pomáhat, silnice na Borohrádek je zatím v nedohlednu

14:38

Po otevření nového úseku dálnice D35 obyvatele Holic už zase trápí tranzitní doprava. Přitom v prosinci to bude patnáct let, co se dočkali obchvatu, který odvedl provoz ze silnice I/35 mimo město. Teď je poloprázdný a silnice vedoucí na Borohrádek plná aut. Nový přivaděč k dálnici se však nezačne stavět dřív než za pět let.