Nákupní centrum u pardubického nádraží dostane název Pernerka

9:32, aktualizováno 15:17

Rozhodnuto. Nové obří nákupní a společenské centrum, které vyroste naproti pardubickému vlakovému nádraží, se bude jmenovat Pernerka. Určitli to lidé v anketě, které se účastnilo přes 600 hlasujících. Parcela po zbouraném lihovaru by měla být zastavěna do tří let.