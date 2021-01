Chrudim chystá změnu vyhlášky kvůli nutriím, opozice se jich chce zbavit

Co mají společného holubi a nutrie? Už brzy se ocitnou vedle sebe ve vyhlášce o veřejném pořádku v Chrudimi. Město už v minulosti zakázalo lidem pod hrozbou pokuty krmit holuby, nyní k nim přibudou i nutrie říční, které se začaly ve městě rychle šířit.

Ještě na jaře bylo možné tato zvířata v Chrudimi spatřit jen výjimečně. „Zoolog to odhadl na deset kusů, to byla možná tehdy pravda, ale za léto se to změnilo, nyní jsou to určitě desítky kusů,“ řekl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

Důvod je podle něj jediný. Lidé si zvykli tato zvířata původem z Jižní Ameriky krmit. V Chrudimi je jejich oblíbeným místem Soukenická ulice, na svahu je možné spatřit rodinku, jak se spokojeně potuluje po březích a bez ostychu vylézá z vody k lidem.

Zatímco v jiných městech už nutrie odchytávají a likvidují, v Chrudimi doufají, že se problém vyřeší sám tím, že zvířata zemřou během tuhé zimy. Nejdříve ale musejí přijít mrazy a zároveň lidé nesmějí nutrie přikrmovat.

Radní proto chtějí rozmístit podél toku řeky i náhonu cedule, které mají zábavnou formou lidem vysvětlit, že nutriím nemají nic házet. Lidé se dočtou, že dlouhé nory, které si hloubí, narušují břehy a poškozují stromy. I to, že žijí v symbióze s potkany.

„Kdo krmí nutrie, tak dává potravu i potkanům. Potkani se nám rozšiřují i díky krmení nutrií,“ řekl starosta František Pilný (ANO).

Cedule ani vyhláška nepomohou, soudí opozice

Chrudimští politici ale tuší, že měkký přístup stačit nebude. A tak se rozhodli změnit i veřejnou vyhlášku. Tím se z toho stalo skoro politické téma.

„Máme vyhlášku, která zakazuje krmení holubů, tak jsme toho využili a přidali jsme tam, že zakazujeme krmení nutrií. Abychom dali najevo, že krmit nutrie je stejné, jako krmit potkany,“ uvedl Nunvář.

V praxi to znamená, že městská policie bude moci za krmení nutrií udělit pokutu, byť, jak Nunvář řekl, cílem města to rozhodně není. „Primárně chceme vychovávat, není to tak, že chceme přinášet peníze do rozpočtu.“

Rozhodnout o tom mají zastupitelé v pondělí. Politici ale nejsou jednotní. Radní Josef Káles (Svobodní) soudí, že zákazy a příkazy by mělo město šetřit. „Uvědomuji si problémy, které jsou spojeny s nutriemi, nejsem pro jejich vykrmování, ale zákaz ve vyhlášce dle mého osobního názoru nic neřeší,“ uvedl Káles.

Opoziční zastupitel Roman Málek (KDU-ČSL) si myslí, že by vedení Chrudimi mělo projevit více odvahy a nutrií se decentně zbavit. „Cedule nic nevyřeší, vyhláška taky ne. Je potřeba se s někým domluvit, nechat je odlovit a někam odvézt, kde třeba dožijí,“ řekl.

Nutrie jsou na seznamu invazivních druhů Evropské unie a před rokem česká vláda schválila takzvanou antiinvazní novelu zákona o přírodě, která zavádí do české legislativy evropská pravidla a vymezuje pole působnosti pro různé instituce. Přijatá pravidla mají podle ministerstva životního prostředí vést ke zmírnění nepříznivých dopadů výskytu invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů.

Nesypte zvířatům kilogramy žrádla, vyzývají ochránci

Dlouhodobě na nevhodnost krmení zvířat upozorňují ochránci přírody. „Vyzýváme lidi, aby neblbli u vody a nesypali zvířatům kilogramy žrádla. A je celkem jedno, jestli je to pro kačenky, labutě, ryby, racky či zrovna nutrie. Jednoduše to škodí životnímu prostředí i samotným zvířatům, a to velmi,“ řekl nedávno ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.

Na jaře Chrudim pozve opět zoologa a nechá si spočítat nechtěná zvířata. „Uvidíme, jak s populací zamává zima, pokud bude dostatečně tvrdá, mohlo by to pomoci,“ řekl Nunvář.

V Českém ráji se přemnožily nutrie, CHKO je chce střílet: