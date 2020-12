Silniční i železniční stavby i novinky v nemocnici. Takový má být rok 2021

Příští rok by se měl v Pardubickém kraji zprovoznit první úsek nové dálnice D35. Po 12 kilometrech mezi Opatovicemi nad Labem a Časy se řidiči projedou od prosince 2021, pokud stavba nenabere zpoždění. Do tohoto termínu však nebude hotová úprava navazující silnice Rokytno - Býšť, kterou připravuje Pardubický kraj, ani související připravovaný obchvat Sezemic, který chce Ředitelství silnic a dálnic zprovoznit v roce 2025. V regionu vznikají i další velké dopravní stavby.

Koncem příštího roku by měla být zprovozněna druhá část obchvatu Chrudimi kolem Slatiňan. Celá stavba umožní řidičům objet cestou do Pardubic nebo opačným směrem obě města, jejichž průjezd tranzitní dopravu značně zpomaloval.

V roce 2021 by měla být rovněž zahájena výstavba obchvatu Svitav. Stavbu za 832 milionů korun bez DPH chce ŘSD dokončit v roce 2023. Druhý úsek D35 Časy - Ostrov by měl být podle posledních informací ŘSD otevřen v srpnu 2022.

Správa železnic začne v příštím roce modernizovat další část frekventované spojnice Pardubic a Hradce Králové. Vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci traťového úseku z Rosic nad Labem do Stéblové. Náklady budou téměř 2,6 miliardy korun. Upravovat se bude v roce 2021 také traťový úsek na železničním koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí, od května se dají očekávat zpoždění.

V září začala modernizace železničního uzlu Pardubice za 5,59 miliardy korun, práce skončí v říjnu 2024. V polovině příštího roku chce SŽ zahájit rekonstrukci památkově chráněné nádražní budovy v Pardubicích. Investice vyjde Správu železnic na 618 milionů korun, stavební práce potrvají nejméně do konce roku 2024.

Investovat se chystá i kraj

Velké investiční akce chystá také Pardubický kraj. Spěchá zvláště s přípravou výstavby centrálního urgentního příjmu Pardubické nemocnice za 1,8 milionu korun, na niž by mohl získat evropskou dotaci z programu REACT-EU. Urgentní příjem se již buduje v Orlickoústecké nemocnici. Má stát zhruba 400 milionů korun plus 106 milionů korun na technologické vybavení.

„V tuto chvíli se předpokládá, že pro integrovaný záchranný systém by mohlo být k dispozici šest miliard korun a pro zdravotnictví přibližně 15 až 17 miliard korun v závislosti na celkové alokaci pro Českou republiku. Pro nás zůstávají klíčové projekty stále stejné s tím, že důležitým ujištěním je možnost zahrnutí způsobilých výdajů již od února letošního roku, což by se týkalo již probíhající stavby centrálního urgentního příjmu v Orlickoústecké nemocnici,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Nemocnice na Svitavsku za čtvrt miliardy

Stavět se letos začala nová nemocnice následné péče v Moravské Třebové na Svitavsku zhruba za čtvrt miliardy korun. Práce by měly skončit na podzim příštího roku. Pokračovat bude i přestavba části automatických mlýnů v Pardubicích na krajskou galerii za 373 milionů korun, hotová by měla být za 16 měsíců.

Pardubice připravují modernizaci letního stadionu za více než 400 milionů korun. Z dotací Národní sportovní agentury by mohly dostat až 50 procent z nákladů.

V roce 2021 má také začít fungovat opravený památník Zámeček, tedy místo kde v roce 1942 nacisté zabili téměř 200 českých vlastenců, včetně těch z Ležáků. „Nyní je dokončená hrubá stavba budoucí expozice, pokračují také práce na dokončení vstupní rampy a dále budou probíhat práce specializovaných profesí na vnitřní části objektu,“ uvedla mluvčí města Pardubic Nataša Hradní s tím, že by se objekt měl otevřít na začátku léta.

Pokud to epidemická situace dovolí, uskuteční se v kraji i několik tradičních kulturních a zábavních akcí. Patří mezi ně hudební festival Smetanova Litomyšl, který letos musel program omezit a posunout termín, přehlídka amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim a soutěž divadelních komedií Grand festival smíchu v Pardubicích. Ten by se měl konat v květnu. Začátkem června by mohlo být pardubické letiště dějištěm Aviatické pouti, letošní se nekonala.

„Správní rada velmi pečlivě zvažovala možné varianty posunutí termínu konání Aviatické pouti, argumenty pro a proti, rizika, omezení a nejistoty a výsledkem bylo přijato rozhodnutí posunout konání 30. ročníku Aviatické pouti až na 29. a 30. květen 2021,“ uvedl tehdy za správní radu Aviatické pouti Ladislav Minařík.

V říjnu se koná slavný dostih Velká pardubická a plochodrážní závod Zlatá přilba. Zatímco dostihy se letos jely před prázdnými tribunami, na Zlatou přilbu ještě omezený počet diváků mohl. „Jsme rádi, že se povedlo Velkou pardubickou uspořádat, byť to znamenalo omezení na nejnutnější počet osob potřebných k zajištění akce, a to jak na straně pořadatelů, tak i jednotlivých dostihových týmů,“ uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.