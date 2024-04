U Řečan brzy začne růst nový most přes Labe, stoletý půjde k zemi

9:40, aktualizováno 12:39

Skoro sto let starý most v Řečanech nad Labem se snad brzy dočká náhrady. Už na podzim by měly začít bourací práce, v roce 2025 se má začít se stavbou mostu nového. Hotovo by potom mohlo být nejpozději v roce 2026.