Východočeské divadlo uvede sedm premiér, mezi nimi i muzikál o Kašparovi

Autorka ho koncipovala jako fiktivní životopis mladého šlechtice, jenž prochází dějinami od dob alžbětinské Anglie až po spisovatelčinu současnost.

S porozuměním i humorem v něm nahlíží do hloubi lidského nitra. Autorem divadelní adaptace a inscenátorem je mladý režisér Marek David, který se v Pardubicích představil scénickým čtením Skoncovat s Eddym B. „Autor adaptace a režisér Marek David vytváří hru na míru našim herečkám a hercům,“ řekla dramaturgyně Východočeského divadla Jana Pithartová.

Další premiéra se přesouvá už do městského divadla. Bude to muzikál Do nebes! o prvním českém aviatikovi Janu Kašparovi. Se souborem ho zkouší režisér Radek Balaš, který je také autorem libreta. Do hlavní role pardubického rodáka, který zvládl doletět na svém blériotovi z Pardubic do pražské Velké Chuchle, obsadil nováčka v pardubickém divadle Štěpána Pospíšila.

Hudbu složil herec a skladatel, člen kapely Monkey Business Ondřej Brousek. Diváci uvidí muzikál poprvé 28. října. Poslední inscenací letošního roku bude Blázinec boží. Hru napsal Petr Abraham na motivy románu Heinricha Manna Mládí krále Jindřicha IV., v němž se pojí historiografie s dobrodružnou i psychologickou literaturou.

„Napínavou formou líčí příběh panovníka, který je historiky označován za jednoho z prvních humanistů. Jindřich IV. se jím stal, navzdory tomu, jak trnitá a křivolaká byla jeho cesta k moci, na níž byl zásadním milníkem jeden z největších masakrů v dějinách Francie – Bartolomějská noc,“ řekla Pithartová.

V hlavní roli komedie Kdo je tady ředitel? exceloval skoro třináct let v pražském Švandově divadle Michal Dlouhý. V Pardubicích bude premiéra tohoto kusu prvním novým divadelním kusem roku 2024. Příběh ředitele mezinárodní IT firmy, který se vydává za řadového zaměstnance, aby se vyhnul personálním konfliktům, a v rozhodující chvíli nevyhnutelné konfrontace za sebe „nasadí“ anonymního nezaměstnaného herce, je znám ze stejnojmenného filmu Larse von Triera.

Pobídka k adaptacím

Filmové diváky snímek překvapil tím, jak se odlišuje od všeho, na co byli u svého oblíbeného režiséra zvyklí. Jednou z odlišností je divadelní dimenze, která přímo vybízí k jevištním adaptacím, jimž dánský autor a režisér nikterak nebrání.

K inscenování na pardubickém jevišti si text vybrala režisérka Aminata Keita, která se v Pardubicích představila scénickým čtením Někdo přijde.

Dramatizace bestselleru americké neuroložky a spisovatelky Lisy Genova, který u nás vyšel pod názvem Ještě jsem to já, bude další divadelní novinkou. Hlavní postavou je šťastná žena středního věku, matka dvou dospělých dětí, žijící s milujícím manželem, světově uznávaná psycholožka, které je na vrcholu úspěšné kariéry diagnostikována časná Alzheimerova choroba.

V té chvíli začíná statečný a dojemný boj jí samotné i jejích nejbližších o zachování důstojnosti a životních hodnot. Autorka ho líčí citlivě, ale bez patosu, s překvapivou a inspirující lehkostí.

„Příběh byl také zfilmován a herečka Julianne Moore dostala za ztvárnění hlavní role několik významných cen včetně Oscara a Zlatého glóbu,“ řekla Pithartová. Na scénu VČD ho přivede Kateřina Dušková, režisérka úspěšných inscenací Mikve nebo Žítkovských bohyň.

Pak vybrala dramaturgie něco na odlehčení. Hra Ödöna von Horvátha Don Juan se vrací z války je kabaretem scén ze světa, který vstává z popela. Ze světa, v němž se z obchodů staly zastavárny, z hotelů nevěstince, z domovů příbytky podnájemníků. Z inflačních zbohatlíků velkopodnikatelé a ministři. Z vdaných žen vdovy, z nevěst nevěstky, z mužů náhrobky.

Ale jeden muž se z války vrací. Je raněný a nemocný, ale dychtivý touhou najít dávnou lásku, kterou zradil. Chce ji najít a sebe napravit, změnit se. Jenže se změnil svět. A už nikdy nebude jako dřív. Jako před válkou, jako před zradou. Je třeba jít dál a dál.

Inscenací tohoto mimořádného díla se v Pardubicích představí významný režisér, dramatik a básník Martin Františák, umělecký šéf Švandova divadla v Praze. „Máme velikou radost, že hru uvedeme, málo se na českých jevištích hrála,“ řekla Pithartová.

Divadelní sezona skončí na Kunětické hoře oblíbenou pohádkovou komedií S čerty nejsou žerty v režii Petra Novotného. Stejnojmenný film, který v roce 1984 natočil režisér Hynek Bočan na motivy pohádek Boženy Němcové Čertův švagr a O Nesytovi, se zařadil do zlatého fondu české pohádkové kinematografie a neztrácí svou popularitu dodnes.

Kdo zastoupí v divadelním provedení Karla Heřmánka, Ondřeje Vetchého, Vladimíra Dlouhého či Jaroslavu Kretschmerovou, jasné zatím není, divadlo tuto pohádkovou komedii uvede po necelých 40 letech od filmové premiéry.