Dědkova hala pro 15 tisíc lidí zvládne kromě hokeje i světové akce

V příští extraligové sezoně oslaví pardubický hokejový klub stoleté výročí své existence a jeho majitel Petr Dědek má jen ty nejvyšší cíle. Začátkem týdne do kádru angažoval sedm reprezentantů za nemalé peníze a teď přišel s další „bombou“.

V těsné blízkosti pardubického dostihového závodiště má na jeho náklady do tří let vyrůst multifunkční aréna s kapacitou 13 500 lidí pro hokejové zápasy a 15 tisíc pro další kulturní akce. Součástí projektu je také parkovací dům pro 1 600 aut, čtyřhvězdičkový hotel se 400 lůžky, kongresové sály, restaurace, tělocvična a tréninková hala.

„Jako vizionář jsem si pro Dynamo připravil dárek. Ale nejen pro něj, aréna bude pro celý region, pro město a všechny Pardubáky. Byl bych moc rád, kdyby tady ta aréna v roce 2025 stála,“ řekl Dědek.

Projekt má vyjít na tři až čtyři miliardy korun, bude energeticky úsporný a podle investora městu přinese zisk v podobě ubytovacích poplatků, daní z nemovitostí a jiných výdajů.

Pro hokejové fanoušky se jistě jedná o velmi lákavou představu. Budou chodit na hokej do jedné z nejmodernějších hal v Evropě, jejíž součástí má být i muzeum Dynama k výše zmíněnému jubileu. Kdo už ovšem tak optimistický není, jsou představitelé dostihového spolku.

„Projekt se mi vůbec nelíbí,“ vykřikoval do davu hned po skončení prezentace správce dostihové dráhy na závodišti Václav Žižka. „Do prostředí dostihového závodiště se aréna absolutně nehodí. Takto pojatý projekt vůbec neladí k té Staré dámě, kterou je Velká pardubická,“ dodal.

Sympatie pak projekt nezískal ani u ředitele dostihového spolku Jaroslava Müllera. „Na závodišti se píše historie, která je stará skoro 150 let a je pravda, že pozitiv, které by plynuly z projektu pana Dědka je poměrně dost, ale slučovat tyto dvě ikony na jednom místě by nebylo dobré. Já projekt nepodpořím,“ přiznal Müller.

Dědek si však projektem zůstává jistý. Podle něj aréna dostihovému spolku poslouží dost. Zbourají se dvě montované tribuny, místo kterých vyroste nová moderní a přibude také příjezdová cesta od Popkovic. To se naopak městu pochopitelně zamlouvá.

„Vnímám obavy koňáků, ale musíme se podívat na to, jak je areál využíván. Otázkou je, jestli deset dostihových dnů v roce plus výstava bude v případě výstavby nové haly jakkoliv ohroženo. Město vlastní šedesát procent dostihového spolku a sto procent pozemků, na kterých závodiště stojí a jen těžko může investorovi, který splní všechny podmínky a dá do toho svoje tři miliardy říct, že novou arénu s nadregionálním charakterem nechce. Neumím si to představit,“ řekl náměstek primátora Petr Kvaš.

„Schází nám parkovací místa? Bude tady parkovací dům. Schází nám hotel? Bude tady hotel. Schází nám restaurace? Bude tady. A to, že přibude něco velkého a využívaného, to není důvod, abychom to mohli odmítnout jen kvůli tradici dostihů,“ pokračoval Kvaš.

Arénu navrhoval architekt Tomáš Vymetálek, má futuristické tvary a kromě hokejových zápasů může obsloužit také tenisové turnaje, motokros nebo koňský parkur.

„Ve tvaru arény se dají najít různé představy, ale pro nás jde primárně o srdce, které bije pro pardubický hokej,“ řekl Vymetálek.

Při návrhu haly konzultoval i podmínky pro pořádání koncertů světových interpretů. Hala vydrží zatížení až sto tun, zatímco stávající enteria arena pouhých sedmnáct. Pražská O2 arena potom unese tun šedesát.