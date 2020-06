Firmy v Pardubickém kraji se drží, propouštějí zatím jen výjimečně

Když v polovině března plastikářská firma Isolit Bravo přišla uzavřením hranic o třetinu polských pracovníků, majiteli firmy Kvidu Štěpánkovi nezbylo nic jiného, než že civilní oblek vyměnil spolu s dalšími lidmi z kanceláří za montérky. To však situaci zachránit nemohlo.

Vzhledem k přerušení výroby a odstávce prakticky všech evropských automobilek nezbývalo firmě, která je na automobilovém průmyslu z velké části závislá, poohlédnout se po něčem jiném. Kromě elektrického zahradního kolečka nebo domácích elektrospotřebičů se v Jablonném nad Orlicí zapojili do výroby zdravotnických pomůcek, tedy výtěrových tamponů na testování koronaviru z nosohltanu.

„Zatím nám to krk nezachránilo, z vlastních peněz jsme do toho investovali více než milion korun a zatím jsme z toho neviděli zpátky ani korunu. Děláme to ale pro dobrou věc. Vůbec nevíme, zda nás nevytlačí z trhu osvědčení výrobci nebo zda se vejdeme do konečné ceny. Výrobek teď prochází certifikací, což je běh na dlouhou trať,“ říká majitel firmy Isolit Bravo a filantrop Kvido Štěpánek.

Není jediným, kdo hledal cesty, jak situaci co nejlépe zvládnout. Jiní spoléhali na vládní pomoc, která v mnohých případech nedopadla na úrodnou půdu.

Kromě programu, který poskytuje firmám náhrady za vyplacené mzdy, aby nemusely propouštět, jsou největší problémy s bezúročnými úvěry Covid.

„Podpora programu Covid nefungovala tak, jak by si firmy v kraji představovaly. Jejich úspěšnost byla mizivá. Byla s tím spojená velká administrativa. Zaznamenali jsme příběh jedné strojírenské firmy, která sice o pomoc zažádala, ale po měsíci jí přišlo vyrozumění, že ze 14 milionů jim půjčí 4 miliony, nakonec nedosáhla vůbec na nic,“ sdělila ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Eva Malinová s tím, že zatím žádná z firem v kraji kvůli druhotné platební neschopnosti neohlásila uzavření svého provozu.

„Z terénu nemáme žádné informace, že by někde docházelo k hromadnému propouštění. Na začátku koronakrize nás potkalo propouštění v Léčebných lázních Bohdaneč, kde dostalo výpověď řádově osm desítek lidí. Firma však dnes opět začíná fungovat a přijímat zaměstnance,“ dodala Malinová.

Nezaměstnanost je nejnižší v republice

To, že se firmy zatím drží nad vodou, zdánlivě ukazují poslední čísla míry nezaměstnanosti v Pardubickém kraji. Za měsíc květen nezaměstnanost vzrostla jen velmi mírně, meziměsíční nárůst v republice vzrostl o 0,2 %, v kraji dokonce o zanedbatelných 0,06 procentního bodu. Pardubický kraj je na tom s nezaměstnaností dokonce nejlépe z celé republiky.

Ekonomové upozorňují, že důsledky koronakrize na pracovní trh ještě nedolehly. Oficiální údaj díky vládní podpoře nereflektuje reálný stav. Ten se projeví nejdříve za několik týdnů, kdy firmy už budou vědět, co od dalšího vývoje ekonomiky mohou očekávat.

Nezaměstnanost v okresech Pardubického kraje Květen 2020

Pardubice 2,6 %, Chrudim 2,7 %, Ústí nad Orlicí 2,4 %, Svitavy 2,7 %. Duben 2020

Pardubice 2,4 %, Chrudim 2,8 %, Ústí nad Orlicí 2,3 %, Svitavy 2,8 %.

Březen 2020

Pardubice 2,0 %, Chrudim 2,6 %, Ústí nad Orlicí 1,9 %, Svitavy 2,8 %.

Zdroj: MPSV



„Nízký nárůst nezaměstnanosti je způsoben několika faktory. Především je to program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Prozatím dostaly dva tisíce firem v Pardubickém kraji na zhruba 30 tisíc zaměstnanců podporu ze strany státu, aby nepropouštěly. Na dosavadní nízkou nezaměstnanost má vliv i výpovědní doba. Vzhledem k tomu, že největší krize propukla v dubnu, do míry nezaměstnanosti se důsledky ve větší míře promítnou v červnu, respektive až v červenci,“ domnívá se ředitel krajského úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl, který nezaměstnanost v kraji na konci roku odhaduje kolem pěti procent.

Kraji paradoxně pomůže, že cestovní ruch s ekonomikou a pracovními místy na něj navázanou je v mezikrajském srovnání nejslabší. Platilo to i loni, kdy se v hotelech a penzionech ubytovalo něco málo přes 480 tisíc lidí. „Turistický ruch není v kraji hlavním tahounem příjmů a HDP. I to je v tuto chvíli výhoda. Pokud se podaří ve velkém nastartovat turistický ruch v Česku, kraj z toho může jen těžit,“ řekla Eva Malinová ke kladům, které krize přinesla.

Podle oslovených podnikatelů je možné, že vládní programy nakonec pomohou firmám překlenout to nejhorší období, než se po nadechnutí ekonomiky dostanou zpátky do období růstu.

„Z jarního propadu se během června vracíme k devadesáti procentům obchodního a tržního výkonu. U firem, které se k předkrizovým hodnotám tržeb alespoň nepřiblíží, podpůrné programy jen oddálí větší propouštění,“ domnívá se Otakar Klepárník, spoluvlastník a manažer ve skupině Medesa se sídlem v Poličce, kde pomohl program Antivirus a na cestě snad je už i úvěr z programu Covid II.

Nejdůležitějším faktorem zůstává, jak se vzpamatuje automobilový průmysl, na který jsou vzhledem k blízkosti automobilky v Kvasinách navázané dodavatelské firmy na Orlicku, kde je dnes nezaměstnanost z celého kraje nejmenší.