22:49: ohlušující rána a ticho. Okamžik srážky vlaků zaznamenala kamera

Srážku rychlíku a nákladního vlaku nepřežili v Pardubicích čtyři lidi. Téměř tři desítky jsou nyní v okolních nemocnicích.

Video z průmyslové kamery ukazuje přesný čas noční srážky. Na hodinách svítilo 22:49.

„Srážka nás probudila, manželka si myslela, že někde v okolí spadl dům,“ řekl iDNES.cz jeden z pardubických politiků, který žije poblíž.

Pardubický policista Roman Mrkvička, který byl na místě nehody mezi prvními, novinářům řekl, že ho tam překvapilo absolutní ticho.

222 222 221 krizová telefonní linka RegioJet E-mail: pomoc@regiojet.cz

„Jenom se po kolejích pohybovaly osoby zjevně v šoku,“ uvedl. Jeden z vagonů byl silně zdeformovaný, uvnitř byli zaklínění lidé, někteří byli zranění, popsal situaci. Policisté pak pomáhali hasičům vyprošťovat cestující a záchranářům třídit zraněné. Zároveň zajišťovali stopy, které by mohly být potřebné pro vyšetřování příčin nehody.

Jeden z pasažérů expresního vlaku Martin Bujňak ČTK řekl, že ucítil obrovskou ránu, má odřenou nohu. Z vlaku se dostal sám, hasiči se nejdříve snažili cestující držet ve vagonech, protože to bylo nejbezpečnější, řekl. „Jsem vděčný za to, že můžu žít,“ řekl.

Policie zahájila úkony trestního řízení tragické vlakové nehody v Pardubicích pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

K neštěstí se vyjádřila řada politiků. Na místě už v noci byl ministr vnitra Vít Rakušan, kondolenci pozůstalým poslal i premiér Petr Fiala. „Všichni myslíme na oběti a zraněné. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým,“ uvedl na síti X.

Neštěstí vyvolalo mezi lidmi solidaritu, na Facebooku nabízejí přenocování, či náhradní přepravu.

Železniční dopravce RegioJet je připravený odškodnit cestující i další lidi, kterých se nehoda dotkla. Pro dotazy zřídil krizovou telefonní linku 222 222 221. Příčiny srážky zatím nejsou známé. V rychlíku podle posledních informací cestovalo kolem 380 lidí.

Policie ČR @PolicieCZ Před malou chvíli vlakové soupravy doohledali kriminalisté a kriminalističtí technici a místo jsme předali drážním hasičům. Zahájili jsme úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. #policiepak oblíbit odpovědět

Vlak RegioJetu jel na trase z Prahy do slovenských Košic a ukrajinského Čopu. „Velmi nás to mrzí. Hluboce se omlouváme zraněným a všem, koho se nehoda jakkoli dotkla. Jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu a odškodnění. Uděláme vše pro řádné vyšetření události a v návaznosti na to přijmeme odpovídající opatření,“ uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.

Na krizovou telefonní linku 222 222 221 se mohou obracet lidé s dotazy v češtině, slovenštině a ukrajinštině. Své dotazy mohou směřovat také e-mailem na adresu pomoc@regiojet.cz. „Souhrnné informace budou také na speciální internetové stránce, kterou dopravce v průběhu dne zřídí,“ doplnil RegioJet.