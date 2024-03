Lidé dělají z kontejnerových stání skládky, nepořádek začal štvát i politiky

Kdo pravidelně chodí kolem kóje s barevnými kontejnery v Hronovické ulici v centru Pardubic, dobře ví, že mnoho lidí se s odkládáním odpadů skutečně moc nepárá.

Každý týden musí lidé ze Služeb města kolem nádob uklízet nehorázný svinčík. A už i politici z vedení města mají podobné praxe plné zuby. „Nesprávné třídění a hromadění odpadu podél popelnic je problém, který jako město samozřejmě registrujeme,“ řekla náměstkyně primátora Jiřina Klčová, která by chtěla změnu praxe.

Ovšem historická zkušenost ukazuje, že to nebude vůbec snadné. „Místo toho, aby občané využívali dostupné sběrné dvory pro likvidaci velkých předmětů, dochází k častému odhazování nábytku, koberců a dalšího velkého odpadu přímo k popelnicím,“ uvedla mluvčí města Ivana Dolanová.

Přeplněná kontejnerová hnízda jsou i jinde.

A podobné nespokojené ohlasy míří na magistrát i z malých radnic. „Nepořádek kolem kontejnerů na komunální odpad se bohužel týká naprosté většiny stanovišť po celém městě. Část občanů si možná dosud mylně myslí, že tato místa slouží i k odkládání velkoobjemového odpadu, jako je nábytek, koberce, pneumatiky, lednice či pračky,“ uvedl starosta Polabin a radní města Radek Hejný.

Ale co s tím? Prý by mohlo pomoci nechat déle otevřené separační dvory, kam lidé mohou zdarma odvážet především objemný odpad nebo třeba i stavební suť. „Přimlouval bych se za to, aby jednotlivé separační dvory byly otevřeny více dnů v týdnu a provozní doba se ve všední dny prodloužila až do 18. hodiny,“ sdělil Hejný.

Radnice chce také do ulic dostat více kontejnerů, aby je lidé měli co nejblíže. „Dlouhodobě se aktivně snažíme třídění odpadu co nejvíce usnadňovat doplňováním dalších kontejnerů do již existujících kontejnerových stání nebo vyhledáváním vhodných míst k založení zcela nových kontejnerových stání v lokalitách, kde chybí nebo jsou nedostatečné,“ řekla Klčová.

Město zkusí nový systém svozu

Město navíc bude v části města testovat, jak by mohl fungovat svoz separovaného odpadu přímo od dveří rodinných domů. „Teď například ve Svítkově a v Popkovicích spouštíme pilotní projekt door to door, nicméně v případě velkých kusů nábytku a oblečení platí, že patří na sběrný dvůr, a těch máme v Pardubicích hned devět,“ uvedla náměstkyně primátora z ANO.

Nicméně je zjevné, že na část populace nemůže zabrat nic jiného než sankce. A ty se občas dařilo udělovat za pomoci kamerového systému, který u některých ohrad s popelnicemi je.

„Na místo, kde to bylo vůbec nejhorší, jsme instalovali kameru. Jednalo se o kontejnerové stání v ulici Karla Šípka. Dá se říct, že velmi rychle jsme odhalili několik lidí, kteří si takto ulevovali. Na základě státní poznávací značky jsme kontaktovali policii a ti lidé dostali pokuty. Poté tam problém prakticky přestal,“ uvedl nedávno starosta Hejný zvolený za ANO, ale hned dodal, že i kamery mají svoje limity: „Reálně však tyto kamery dokážeme instalovat pouze u zlomku kontejnerových stání, a pokud pachatel nepřiveze odpad autem, je těžké ho identifikovat.“

Zatím se však kamery u popelnic neobjevují masově, a tak to leckde dál vypadá jako na skládce.

„Nevhodný způsob likvidace odpadu představuje vážný problém nejen z hlediska estetiky a veřejného pořádku, ale i z hlediska životního prostředí a bezpečnosti. Velké předměty odložené kolem popelnic nejenže znehodnocují vzhled města, ale mohou také přitahovat nežádoucí zvěř, vytvářet potenciální ohniska kontaminace a způsobovat překážky pro chodce a vozidla,“ dodala mluvčí města Dolanová.

Dalším problémem v Pardubicích je samotné třídění odpadu. Hodně lidí totiž barvy kontejnerů neřeší a hází jakýkoliv odpad kamkoliv. „Nedodržování tohoto systému vede k narušení procesu třídění odpadu a ztěžuje recyklaci a správnou likvidaci odpadu,“ vysvětlila Dolanová.