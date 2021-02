Nemocnice ušila zakázku výrobci na míru, do podmínek opsala text z prospektu

Do podmínek výběrového řízení na vybavení nové kuchyně v Pardubické nemocnici se dostala záhadná věta.

Nemocnice totiž požadovala kromě různých parametrů, aby pětice nových konvektomatů měla automatické odlučování tuku, které „v kole ventilátoru udržuje čistý vzduch ve varném prostoru a zaručuje ničím nezkalený chuťový prožitek“.

Ve skutečnosti jde o větu opsanou slovo od slova z reklamního prospektu firmy Rational. Nemocnice navíc chtěla, aby konvektomaty nabízely „provozní režim Finishing®“, což je ale slovní ochranná známka tohoto německého výrobce.

Zájemci o zakázku na to nemocnici upozornili, ale ta námitky během soutěže odmítla s tím, že nikoho nediskriminuje. Všichni dodavatelé tedy nabídli konvektomaty firmy Rational. Poté co jeden z účastníků soutěže podal stížnost k antimonopolnímu úřadu, nemocnice soutěž loni v září zrušila.

„Zadavatel tedy uznává, že po podání nabídek vyšlo najevo, že dodavatelé zřejmě mohli nabídnout pouze výrobek výrobce Rational,“ napsali loni v září členové představenstva nemocnice Tomáš Gottvald a František Lešundák.

Náměstkyně chce, aby se chyby už neopakovaly

Jenže druhý pokus vysoutěžit vybavení varny za 17 milionů korun zase nevyšel. A zase ze stejných důvodů. Nemocnice soutěž zrušila, protože si zájemci stěžovali, že je opět přichystána pro jednoho výrobce, pouze šikovněji než předtím.

Tentokrát podmínky soutěže nevedly dodavatele jen k tomu, aby pořídili od jediné firmy konvektomaty, ale i multifunkční pánve. Nemocnice do podmínek zařadila nový požadavek na to, aby ovládací panely konvektomatu byly kompatibilní, takřka identické s ovládáním multifunkčních pánví. Prý to zajistí personálu rychlé přeškolení.

Jeden z dodavatelů ve svém dotazu upozornil, že tento i další požadavky na uspořádání zásuvů „vedou pouze k jedinému, a to zahraničnímu výrobci konvektomatů a multifunkčních pánví na trhu a zcela vyřazuje i tuzemské výrobce“.

Nemocnice na konci ledna námitky uznala, soutěž zrušila s tím, že by se jinak vystavovala riziku, že poruší zákon.

„Je to špatně. Budu jednat s generálním ředitelem, chci vědět, proč se to stalo, a budu chtít, aby se to už neopakovalo,“ uvedla náměstkyně hejtmana odpovědná za zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN).

Nemocnice uvedla, že podmínky třetí soutěže s ohledem na námitky dodavatelů upraví.

„Při zadávání veřejných zakázek, a to zvlášť v takto obtížných řízeních, je bohužel zcela běžné, že až v jejich průběhu zadavatel na základě dotazů, námitek a návrhů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze strany dodavatelů zjistí, že určitý parametr mohl nastavit dle názoru některého z dodavatelů omezujícím způsobem,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Stavbaři museli odejít, není co montovat

Zatímco se nemocnice neúspěšně snaží koupit vybavení varny, Pardubický kraj loni rozjel velké stavební úpravy budovy pro kuchyň a jídelnu za 37 milionů. Práce ale musel na podzim zastavit. Stavbařům chybí zařízení, které tam potřebují montovat, nemocnice jej dosud nekoupila.

„Nemůžeme stavět, musíme na ně čekat. Stavbu rozjedeme, až to vysoutěží. Strašně mne to štve,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Dosavadní jídelna pro zaměstnance nemocnice bude totiž zbořena a na jejím místě se začne stavět nový pavilon urgentního příjmu. Není jasné, zda do té doby bude připravena nová jídelna pro zaměstnance.

„Bylo mi řečeno, že v nouzi existuje krizová varianta, kdy stravování bude probíhat pomocí přenosných nosičů,“ řekl Netolický.

Nemocnice nemusela mít s výběrovým řízením problémy, pokud by podmínky na vybavení kuchyně opsala z projektu, za který zaplatila 880 tisíc a který odsouhlasila.

Zpráva pro krajské radní, kterou má MF DNES k dispozici, už loni v říjnu politiky upozornila, že se nemocnice projektem neřídí a že zadávací parametry pro myčky nekorespondují se stavebními výkresy, což může vést na stavbě k potížím.

„Obdobné problémy se očekávají i v části varny,“ uvádí zpráva.

Projekt není důležitý. Přístroje mají být větší

Nemocnice rozměry konvektomatů podstatně zvětšila, byť to v kuchyni může způsobit nedostatek místa. Na začátku druhé soutěže chtěla pánve s příkonem maximálně 24,5 kW, na jejím konci oznámila, že tento příkon je nejnižší možný.

Nebo si objednala dvakrát větší šokové zchlazovače, než projektant plánoval. Pak se ukázalo, že pro ně bude třeba externí agregát. A tak si nemocnice vyžádala i montáž 25 metrů trubek s chladivem.

Zařízení ovšem bude v kuchyni produkovat velké množství tepla, na které není vzduchotechnika navržena, upozornili dodavatelé. Nemocnice odpověděla, že odvětrávání tepla bude řešit před dokončením stavby.

Mluvčí nemocnice uvedla, že není zřejmé, proč by změny v projektu měly vést k provozním potížím a dalším nákladům. „Nicméně právě s ohledem na zrušení obou předmětných zakázek je zjevné, že naší snahou je, aby jakékoli dopady byly minimální,“ uvedla Semrádová.

Zpackané zadávání zakázky ale už má konkrétní důsledky. Svoji rezignaci oznámil člen představenstva nemocnic František Lešundák, podle informací MF DNES k tomu přispělo i výběrové řízení na vybavení kuchyně.

Náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková zase uvedla, že krajští radní naplánovali v nemocnici audit veřejných zakázek. Zastupitelé kraje se také chtějí zabývat výběrovým řízením na klinický informační systém pro nemocnice za 193 milionů korun.

Zakázka byla původně vypsána tak, že v odhadované ceně 76 milionů korun byl zahrnut čtyřletý servis. Nemocnice ale prodloužila délku servisu na dvacet let, a hodnota zakázky se tak zvýšila o 117 milionů korun. Vítěz, který nabídl podstatně nižší cenu než druhý v pořadí, byl ze soutěže vyloučen.