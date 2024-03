Konec čekání. Pardubice mají lepší nemocnici za dvě a půl miliardy

Staré operační sály, neexistující urgentní příjem pro pacienty a lůžková oddělení ve starých budovách. To jsou problémy, které dvacet let trápily krajskou nemocnici v Pardubicích a které by měly být po posledním únorovém dni z velké části vyřešeny. Nemocnice totiž za krajské a evropské peníze dokončila stavbu centrálního urgentního příjmu.

„Je to nová nemocnice ve staré,“ shrnul to při slavnostním otevření pavilonu generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Do budovy se postupně přesunou téměř všechny chirurgické obory, tedy chirurgie, neurochirurgie, traumatologie, ortopedie a také ARO. Stěhování centrální sterilizace či angiografie by mělo začít už dnes. „Osmnáctého března by měla být budova v provozu,“ uvedla tisková mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Velkou změnou k lepšímu bude urgentní příjem. Na jednom místě lékaři na základě vyšetření rozhodnou o způsobu léčby bez toho, aby pacient putoval nemocničním areálem za jednotlivými specialisty jako dosud. Od poloviny března by měl fungovat urgentní příjem pro chirurgii. Příjem pro interní obory chce nemocnice zprovoznit až po letních prázdninách.

Projekt ještě není dokončen

Nemocnice zde bude mít jedenáct operačních sálů. V jednom z nich je robotický operační systém, který usnadní práci chirurgů.

I když ve čtvrtek politici oslavili otevření nového pavilonu a dnes a v sobotu si bude moci nové prostory prohlédnout i veřejnost, akce není ještě dokončena. Stavbaři musí postavit plánovanou komunikaci pro sanitky spojenou s demolicí části sousední budovy, kde jsou dnes operační sály.

Demolice a rozšíření silnice za bezmála devatenáct milionů korun zaberou třináct týdnů a vše by se mělo odehrát mezi dubnem a červencem letošního roku. Pak je třeba vybudovat druhý výjezd z podzemí a lávku pro pěší – přímé propojení CUP s dosavadním centrem nemocnice v budově číslo 27 pro zdravotníky i pacienty. Obě akce jsou spolu propojeny, kraj zatím předpokládá dokončení lávky až v srpnu roku 2025.

O modernizaci nemocnice se mluví už od počátku tisíciletí. Po vzniku krajů se z okresní nemocnice pavilonového typu stalo krajské zařízení, které na novou úlohu nebylo připraveno. Řada budov chátrala, přesto se v nich dál léčilo. Krajské investice tehdy dost možná zbrzdil sen o velkém PPP projektu, který jednou obří investicí přenese zdravotnické zařízení do 21. století. To se nepovedlo.

Zlepšení proto přicházelo velmi pomalu. Soukromé firmy vybudovaly moderní onkologii a kardiologii, kraj před devíti lety postavil multioborový pavilon a v roce 2021 pavilon psychiatrie, nicméně na to, čemu dnes říkají politici srdce nemocnice, peníze stále nebyly. Až nyní.

Nemocnice má však stále k dokonalosti daleko. Interna sídlí v poměrně neútulném paneláku, na modernizaci čeká pavilon chirurgických oborů. „Musíme pokračovat dál,“ řekl včera hejtman Martin Netolický (SOCDEM/3PK).