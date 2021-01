První očkovací centrum spustí Pardubický kraj ve svém sídle

Očkovací centra v Pardubickém kraji budou fungovat mimo areály krajských nemocnic. Celkem by jich mělo být sedmnáct, po dvou na Pardubicku a Chrudimsku a ve zbylých obcích s rozšířenou působností.

„Bohužel nemocnice nejsou stavebně uzpůsobeny k tomu, aby mohly být velkokapacitními očkovacími centry, ať už zajištěním parkovacích míst, nebo dalších nezbytných věcí. Budeme vytipovávat prostory, které budou vhodné pro očkovací centra,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

První centrum otevře krajský úřad v budově bývalé Reálky v Pardubicích 18. ledna, kde se budou v testovacím provozu očkovat zdravotníci a sociální pracovníci.

Sál bude rozdělen na tři ordinace. Lidé budou přicházet do budovy od soudu. Nejdříve vstoupí do administrativní části, kde s nimi úředníci vyplní dotazník.V dalších prostorách budou lékaři a zdravotní sestry, kteří budou provádět samotné očkování.

Od 1. února by měla být připravena očkovací centra v dalších městech, kde fungují nemocnice s akutní péčí, tedy v Chrudimi, Svitavách, Ústí nad Orlicí a v Litomyšli.

Vhodné prostory by podle kraje měli najít starostové. Ideální je to místo, kde se dá dobře zaparkovat, má oddělený vchod i východ, sociální zařízení, přívod vody, ale i čekárnu. Provoz očkovací jednotky by měli zajišťovat jeden lékař, dvě zdravotní sestry a minimálně tři administrativní pracovníci.

Kde se bude očkovat Současný stav: Očkuje se zdravotní personál, záchranáři v pěti krajských nemocnicích akutní péče. Od 18. ledna:Začne fungovat testovací fáze očkovacího centra na krajském úřadu v Pardubicích. Od 1. února: Měla by být připravena další očkovací centra v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách ve vhodných objektech mimo nemocnice. Od 1. března: Měla by být připravena očkovací centra na území zbylých obcí s rozšířenou působností. Jde o města Česká Třebová, Hlinsko, Holice, Králíky, Lanškroun, Moravská Třebová, Polička, Přelouč, Vysoké Mýto a Žamberk.

Svitavy plánují, že vakcinace se uskuteční v prostorách multifunkčního centra Fabrika. „Aktuálně hledáme všeobecné zdravotní sestry, které jsou ochotny se do toho očkování zapojit,“ uvedl na facebookovém profilu starosta Svitav David Šimek (SPMS).

Chrudim vhodné místo zatím hledá. „V úvahu připadá budova Muzea či nějaký objekt sportovišť. Očkovací centrum musí mít jisté parametry, v úterý máme další schůzku, kde se pobavíme o tom, kde by to bylo nejvýhodnější,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Přesvědčit lékaře a sestry, aby šli očkovat, nebude snadné

Ten se obává, že pro město může být obrovský problém zajistit lékaře i zdravotní sestry. „Mám pochybnosti o tom, zda plán kraje přesunout tento úkol na bedra obcí je správný. Já jako starosta nemohu nařídit lékařům nebo zdravotním sestrám pracovní povinnost,“ řekl Pilný.

Ve druhé vlně, konkrétně od 1. března, by měla být připravena i očkovací centra v dalších deseti obcích s rozšířenou působností. Tamní starostové už také hledají vhodné budovy. „Předpokládáme, že očkovací centrum by mohlo vzniknout v malém sále Tylova domu,“ řekl například starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS).

Zatím není jasné, kdy očkovací centra začnou skutečně fungovat. Závisí to na počtu dostupných vakcín. „V současné době máme bohužel sporé informace, které se stále mění,“ uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková zodpovědná za zdravotnictví (STAN).

V Pardubické nemocnici zatím dostalo první dávku vakcíny 700 zdravotníků. V nemocnici projevilo zájem o očkování podle Matouškové přibližně padesát procent zdravotníků.

Dodávky vakcín v lednu by měly posloužit pro očkování asi čtyř tisícovek lidí. Vakcína se může podruhé aplikovat nejdříve 21 dní po prvním očkování.