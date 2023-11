Přesčasy neodslouží téměř polovina lékařů, hrozí i pozastavení příjmu rodiček

Omezení provozu nemocnic Pardubická nemocnice (dohody vypovědělo 42 % lékařů) Dojde k zásadnímu omezení odborných poraden na infekčním a plicním oddělení. Z odborných ambulancí bude fungovat pouze očkovací centrum. Ostatní personální kapacity jsou nutné k péči o rostoucí počty pacientů se sezonními respiračními onemocněními a covidem-19. Prodlouží se plánovaná vyšetření zobrazovacími metodami, například magnetickou rezonancí. Chrudimská nemocnice (dohody vypovědělo 25 % lékařů) Špatná personální situace na oddělení ARO se promítne do provozu chirurgických oborů (chirurgie a gynekologie). Plánovaná operativa by nicméně měla běžet beze změn i v prosinci. Na začátku prosince však dojde k uzavření lůžkové části ARO a v návaznosti na to také k uzavření porodnice. Ambulantní provoz by v nemocnici neměl doznat výrazných změn. O vývoji situace a konkrétních termínech bude nemocnice včas informovat. Orlickoústecká nemocnice (dohody vypovědělo 46 % lékařů) Problematická situace je na oddělení neurologie, radiodiagnostiky a gynekologicko-porodnickém. Jednání s lékaři pokračují. Nemocnice se bude snažit o zajištění akutní, urgentní a onkologické péče. Zrušena bude převážná většina plánovaných operací a uzavřena bude většina ambulancí a poraden s výjimkou těch akutních. Svitavská nemocnice (dohody vypovědělo téměř 50 % lékařů) Výrazné omezení na oddělení gynekologicko-porodnickém a ORL. Pokud se s lékaři nepodaří najít shodu, může dojít k výraznému omezení – v případě gynekologie by byla zrušena plánovaná operativa a mohlo by dojít i k pozastavení příjmu rodiček. ORL má být úplně mimo provoz. V nemocnici bude omezena plánovaná operativa.