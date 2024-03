Nemocnici si může převzít město. Hejtmanův vtip uniklý z rozhovoru zaskočil Chrudim

„Za jedenáct let jsem nezažil, že by někdo zveřejnil obsah neformálního rozhovoru,“ zlobil se na Františka Pilného hejtman Martin Netolický.

Informace, kterou starosta sdílel, byla mimořádně překvapivá. „Právě mi hejtman Pardubického kraje slíbil podáním ruky zahájení jednání o vyčlenění Chrudimské nemocnice z akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje a. s. na novou společnost a následně její převod na město Chrudim,“ napsal chrudimský starosta Pilný.

V podstatě by to znamenalo, že kraj dává od Chrudimské nemocnice ruce pryč, byť léta tvrdil, že patří mezi pětici nemocnic, s nimiž počítá. A to ve chvíli, kdy je nemocnice součástí společnosti Nemocnice Pardubického kraje a v podstatě ji nelze nijak jednoduše předat městu. Navíc valná hromada společnosti nemocnic, krajské zastupitelstvo a patrně ani krajská rada o tom nejednaly.

Hejtman potvrdil, že o převodu nemocnice se starostou skutečně hovořil. Nicméně říká, že to bylo vtipkování a že tak to všichni lidé, kteří kolem stáli, chápali. „Bylo to hecování v neformálním rozhovoru, něco ve smyslu, když chceš nemocnici, tak si ji vezmi. Všichni kolem se smáli,“ uvedl Netolický.

„Celý rozhovor jsem vnímala jako nadsázku,“ napsala na Facebooku krajská zastupitelka Lenka Španihelová (Piráti).

Bral jsem to vážně, říká starosta

Pilný ovšem říká, že neměl důvod si myslet, že jde o žert. „Hejtman začal o převodu nemocnice mluvit sám, já bych na takovém místě o tak důležité věci nikdy nejednal. Řekl mi to třikrát, podali jsme si na to ruku. Předpokládal jsem, že to má projednané. Já jsem to jako legraci opravdu nevnímal,“ uvedl Pilný.

Pro Chrudim je tamní nemocnice mimořádně choulostivé téma. Její rozvoj je politickou prioritou číslo jedna, jde však o krajské zařízení, tudíž město nemá prakticky žádné páky, jak její řízení ovlivnit. V létě 2022 byla uzavřena lůžková část interny pro nedostatek lékařů, loni se znovu otevřela, ale s pouhými osmi lůžky.

Vedení města dlouhodobě podezírá kraj, že s tamní nemocnicí moc nepočítá, vyčítá mu, že ji špatně řídí a málo do ní investuje. Zastupitelstvo Chrudimi v roce 2022 schválilo usnesení, že město je ochotno převzít nemocnici, pokud „by měl být stávající rozsah zdravotní péče omezen podstatným způsobem“.

Pardubický kraj nejen ústy hejtmana naopak tvrdí, že se bez Chrudimské nemocnice společnost Nemocnice Pardubického kraje neobejde a chce ji rozvíjet, ale město tomu moc nepomáhá.

Reakce na „jednání o převodu nemocnice“ hejtmana a starosty města byly rozporuplné. Starostovi příznivci na Facebooku projevovali nadšení, že Chrudim konečně bude nemocnici řídit a rozvíjet. Řada místních politiků i zdravotníků se naopak zděsila, měli obavy, že by Chrudim při snaze provozovat nemocnici „vykrvácela“ a nedokázala by akutní péči dlouhodobě udržet.

„Jednat o převodu nemocnice na město je nesmysl. Ale je zde určitě prostor pro to, aby Chrudimská nemocnice byla řízena lépe, efektivněji, lze zde najít úspory. O tom bychom měli s krajem debatovat,“ řekl chrudimský radní Daniel Lebduška (Piráti).

Diskusi o převodu nemocnice na město odmítla i náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN). „O ničem takovém jsme nejednali. Jediný orgán, který je k tomu kompetentní, je valná hromada, a ta se ničím takovým nezabývala. Všechno ostatní je irelevantní,“ uvedla Matoušková. Kraj podle ní s Chrudimskou nemocnicí počítá.

Kritice nakonec čelí starosta ze dvou stran – jednak, že zprávu zveřejnil, jednak že vůbec připustil debatu o převodu nemocnice na město. K tomu nemá mandát ze strany rady ani zastupitelstva města. A pro převod by se tam sotva našlo dost hlasů. Samostatná nemocnice je podle kraje ve ztrátě, pro Chrudim by její provozování znamenalo obrovskou zátěž.

Kontroverzní byl i postup hejtmana. Jestliže se pustil do vtipkování, bylo to vtipkování o velmi citlivé záležitosti. Tím spíše, že MF DNES před měsícem popsala, že do Chrudimské nemocnice jde ve srovnání s ostatními čtyřmi krajskými nemocnicemi velmi málo peněz.

Od roku 2016 dal Pardubický kraj do zdravotnictví v chrudimském okrese podle krajského datového portálu kolem 110 milionů korun. To není ani pět procent z částky, která šla do zbylých tří okresů.

Na schůzce si to hejtman a starosta vyříkali

Výsledkem nedorozumění by ale mohly být nové investice kraje do nemocnice. Ty v pátek kraj oznámil v tiskové zprávě, kterou rozeslal po schůzce, na níž si Pilný a Netolický vše vyříkali.

Zástupci Pardubického kraje při jednání se starostou Františkem Pilným slíbili investovat do Chrudimské nemocnice. Peníze by měly jít například na zajištění ubytování pro zaměstnance. Nemocniční ubytovna je v poměrně děsivém stavu.

„Investovat do stávající ubytovny se nám nejeví jako ideální varianta. Mohli bychom spíše pro naše zaměstnance získat několik malometrážních bytů v blízkosti nemocnice, avšak mimo její areál,“ řekl hejtman Netolický, který zmínil také možnost investic do stravovacího provozu či společného příjmového pracoviště.

Michaela Matoušková říká, že se kraj pokusí rozšířit lůžkovou část interny z osmi na dvacet lůžek. „Od prvního března jsme přijali nového primáře interny, který to má za úkol zajistit. Je třeba stabilizovat nemocnici, personál. To, co dal starosta na Facebook, nám v tom ale vůbec nepomáhá,“ uvedla Matoušková.

„Mojí prioritou je, aby nemocnice fungovala jako před pěti lety. Aby fungovala v řádném režimu středně velké nemocnice,“ řekl Pilný.