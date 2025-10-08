Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny

  17:30
Ve středu po poledni zaměstnaly všechny záchranné složky z Pardubického kraje hned dvě nehody krátce po sobě. U Rudné skončilo auto převrácené na střeše, v Žamberku zase museli hasiči ze zdemolované dodávky vyprošťovat zaklíněného řidiče.
U Rudné na Svitavsku skončilo auto převrácené na střeše. (8.října 2025)
Dalších 6 fotografií v galerii

U Rudné na Svitavsku skončilo auto převrácené na střeše. (8.října 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Složky IZS vyjížděly k první nehodě krátce po poledni do Rudné na Svitavsku, kde třiatřicetiletá řidička skončila se svým vozem převráceným na střeše v příkopě.

„Kolem dvanácté hodiny jsme přijali hlášení o nehodě osobního automobilu Škoda Kamiq, jehož řidička sjela do příkopu na silnici mezi Brněncem a Rudnou na Svitavsku. Bližší informace zatím není možné sdělit,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

U Rudné na Svitavsku skončilo auto převrácené na střeše. (8.října 2025)
U Rudné na Svitavsku skončilo auto převrácené na střeše. (8.října 2025)
U Rudné na Svitavsku skončilo auto převrácené na střeše. (8.října 2025)
U Rudné na Svitavsku skončilo auto převrácené na střeše. (8.října 2025)
7 fotografií

Zraněné ženě poskytli hasiči první pomoc ještě před příjezdem záchranné služby. „Zraněná osoba se v dobu příjezdu hasičů nacházela již mimo havarované vozidlo. Dvě jednotky hasičů poskytli předlékařskou pomoc zraněné a zároveň zajistili vozidlo proti vzniku požáru. Po základním ošetření a příjezdu záchranné služby odstranili následky nehody a sjízdnost komunikace byla obnovena,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Bouralo se i v Žamberku

Hned záhy, krátce po třinácté hodině, se srazila dodávka s náklaďákem v Klostermanově ulici v Žamberku na Orlickoústecku. Řidič dodávky zůstal po nehodě zaklíněný ve voze a museli jej vyprostit hasiči.

„Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči ze Žamberka. Řidič dodávky zůstal po nárazu ve zdemolovaném vozidle zaklíněn. Hasiči museli použít hydraulické vyprošťovací zařízení, aby muže bezpečně vyprostili,“ dodala Horáková.

Řidička usnula, náraz do svodidel katapultoval auto do značky a stromu

Zraněný řidič byl po vyproštění z auta následně předán do péče zdravotnické záchranné služby. Po odstranění následků nehody a úklidu vozovky se jednotky IZS vrátily zpátky na své základny.

„Posádka záchranné služby ze Žamberka ošetřila jednu zraněnou osobu, která byla vyproštěna z havarovaného vozidla a následně byla převezena do Orlickoústecké nemocnice s lehčím poraněním dolní končetiny,“ uvedl mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse