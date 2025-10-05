Nehoda čtyř aut zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu

  11:06,  aktualizováno  11:06
Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se při kolizi zranili. Provoz na hlavním tahu z východu Čech na Moravu je v úseku od obce Hřebeč do Moravské Třebové přerušen, objízdná trasa vede v obou směrech přes obec Boršov.
Nehoda čtyř aut na silnici I/35 na Svitavsku (5. října 2025)
Zvětšit fotografii

Nehoda čtyř aut na silnici I/35 na Svitavsku (5. října 2025) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala ve směru na Moravskou Třebovou nad tunelem Hřebeč chvilku po půl desátou. „Při nehodě se zranili tři lidé, dva z nich byli převezeni do nemocnice,“ uvedla krajská policejní mluvčí Dita Holečková.

Podle informací iDNES.cz šlo v obou případech spíše o lehčí zranění.

„Všichni čtyři řidiči podstoupili dechové zkoušky s negativním výsledkem. Zatím neznáme příčinu nehody, policisté na místě zjišťují veškeré okolnosti,“ doplnila mluvčí.

Jak dlouho bude provoz přerušen, není jasné. Uzavírku mohou řidiči objíždět v obou směrech přes obec Boršov.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse