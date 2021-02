Řidič kamionu srazil psa, po slovním útoku hledá policie majitele zvířete

Ačkoli se nehoda stala v Semtíně, nahlásil ji řidič kamionu až z čerpací stanice v Lázních Bohdaneč.

Policistům oznámil, že v půl desáté večer na silnici druhé třídy srazil psa, který mu vběhl do jízdní dráhy.

„Řidič údajně zastavil, šel se podívat na následky střetu, ale v ten moment ze strany majitele psa padala ostrá slova i rány do karoserie. Jelikož měl řidič obavu, že útoky zoufalého majitele psa přejdou do fyzické potyčky, nasedl do vozidla a odjel do Lázní Bohdaneč,“ popsala policejní mluvčí Eva Maturová incident tak, jak ho oznámil na linku 158 sám řidič kamionu.

Majitele a jeho zraněného psa potom jeli hledat dopravní policisté i jejich kolegové z Bohdanče. Doprovodil je i řidič kamionu. Na místě nehody už však nikoho nenašli a majitel psa událost neoznámil.

Nyní tedy není jasné, zda pes střet s kamionem přežil či zda je zraněný. „Příčiny a okolnosti oznámené události jsou v šetření,“ dodala Maturová.

Případem se dále zabývá policie, kvůli posouzení míry zavinění účastníků hledá také neznámého majitele psa a žádá o pomoc i veřejnost.



Občané mohou své informace sdělit na telefonních číslech 974 566 250, 974 566 254 nebo na lince 158.